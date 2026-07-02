Depuis le 1er juillet 2026, les taux d’usure ont augmenté de 0,07 % à 0,10 %. Pour la majorité des emprunteurs, c’est une bonne nouvelle. Pour d’autres, notamment les seniors et ceux ayant des antécédents médicaux graves, cela change peu : leurs dossiers sont toujours refusés parce que le coût total de leur emprunt dépasse le plafond légal. Comment ce mécanisme de protection crée aussi de l’exclusion ?

Le taux d’usure : une protection qui exclut certains emprunteurs

Le taux d’usure représente le taux d’intérêt maximum légal que les établissements bancaires peuvent appliquer lors de l’octroi d’un crédit immobilier ou à la consommation. Fixé par la Banque de France et publié au Journal officiel, ce plafond vise à protéger les emprunteurs contre des taux abusifs. Pourtant, dans les faits, il génère une forme d’exclusion bancaire invisible.

Qui sont les emprunteurs refusés quand le coût total dépasse le plafond ?

Les nouveaux plafonds s’établissent désormais à 4,07 % pour les prêts de moins de 10 ans, 4,57 % pour ceux compris entre 10 et 20 ans, et 5,29 % au-delà de 20 ans. Ces chiffres incluent le taux nominal, l’assurance emprunteur, les frais de dossier et les garanties. Or, pour certains profils, l’assurance seule fait exploser le TAEG (taux annuel effectif global). Résultat : le dossier devient irrecevable, même si la capacité de remboursement est avérée.

Les banques ne peuvent légalement accorder un crédit dont le coût dépasse le seuil réglementaire. La loi ne prévoit aucune dérogation, même pour des situations justifiées. L’emprunteur se retrouve alors face à un refus sec, sans possibilité de négociation. Comme pour les loyers encadrés, la régulation destinée à protéger les plus vulnérables finit par les exclure du marché.

Seniors, antécédents médicaux : les profils à risque face aux refus de crédit

Les personnes âgées de plus de 60 ans et celles présentant des antécédents médicaux graves constituent les premières victimes de ce mécanisme. Leur assurance emprunteur peut atteindre des montants prohibitifs, parfois 2 à 3 % du capital emprunté. Ajoutée au taux nominal actuel (entre 3,17 % et 3,42 % selon les données de juin 2026), cette surcharge fait dépasser le plafond d’usure.

Les lois Lagarde et Lemoine autorisent la délégation d’assurance, permettant de réduire le coût. Mais pour les profils à risque élevé, même les assureurs alternatifs pratiquent des tarifs rédhibitoires. La hausse modérée de juillet 2026 n’offre qu’une marge de 0,07 % à 0,10 %, insuffisante pour débloquer ces situations. Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer, qualifie cette évolution de « très bonne nouvelle en cette période de remontée des taux de crédit depuis le début de l’année, même si elle reste limitée ».

La régulation bancaire : comment la Banque de France encadre les taux

Le calcul trimestriel : une mécanique qui protège… mais aussi qui limite

La Banque de France réévalue le taux d’usure tous les trimestres. Elle calcule la moyenne des taux pratiqués par les établissements sur les trois derniers mois, puis augmente ce chiffre d’un tiers. Cette formule mathématique vise à maintenir un équilibre entre protection des consommateurs et accès au crédit. En théorie, elle empêche les dérives. En pratique, elle crée un décalage structurel.

Quand les taux de marché augmentent rapidement, comme en juin 2026 avec la hausse de 0,25 % des taux directeurs de la BCE, le mécanisme trimestriel ne suit pas immédiatement. Les banques doivent alors refuser des dossiers viables, car le plafond légal n’a pas encore intégré la nouvelle réalité du marché. Inversement, quand les taux baissent, le plafond reste artificiellement élevé, sans impact négatif pour les emprunteurs.

Hausse de juillet 2026 : insuffisante pour les profils fragiles ?

Malgré l’ajustement du 1er juillet, les profils vulnérables restent bloqués. La hausse de 0,07 % à 0,10 % ne compense pas le surcoût d’assurance de 1 à 2 %. Un senior empruntant sur 15 ans avec une assurance à 1,5 % atteindra un TAEG de 4,67 % (taux nominal 3,17 % + assurance), dépassant le plafond de 4,57 % pour cette durée.

Le courtier Cafpi souligne que « cette évolution traduit moins l’orientation de la politique monétaire de la BCE que la volonté des établissements de maintenir une concurrence forte et de poursuivre leurs objectifs de conquête de clientèle ». Autrement dit, les banques maintiennent des taux attractifs pour les bons profils, mais ne peuvent rien pour ceux qui dépassent le seuil légal, même marginalement.

Les professionnels face à la loi : sanctions et cadre légal strict

Contourner le taux d’usure : 2 ans de prison et 300 000 € d’amende

Le Code de la consommation punit sévèrement les établissements qui dépassent le taux d’usure. Les sanctions peuvent atteindre deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende pour les dirigeants. Cette menace dissuasive explique l’intransigeance des banques : aucun responsable ne prendra le risque d’accorder un crédit hors plafond, même pour un client solvable.

Les particuliers, eux, peuvent légalement réduire leur TAEG en externalisant l’assurance emprunteur. Mais pour les professionnels du crédit, aucune marge de manœuvre n’existe. La loi ne distingue pas les situations individuelles, les antécédents ou la capacité réelle de remboursement. Le plafond s’applique mécaniquement, sans nuance ni exception possible.