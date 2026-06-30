Le 30 juin 2026, Roland Lescure, ministre de l’Économie, a annoncé une revalorisation du taux du Livret A pour la mi-juillet. Une décision présentée comme une « bonne nouvelle pour l’épargne des Français », selon ses propres termes. Pourtant, derrière l’annonce se cache une réalité moins reluisante : pendant que les classes moyennes supérieures diversifient leurs placements et génèrent des revenus mensuels confortables grâce aux SCPI ou à l’assurance-vie, les ménages modestes restent prisonniers d’un produit d’épargne qui ne protège même pas leur pouvoir d’achat face à l’inflation. Actuellement fixé à 1,5 % depuis février 2026, le taux du Livret A devrait augmenter sur proposition du gouverneur de la Banque de France, sans que le chiffre exact n’ait été dévoilé. Mais au-delà du taux, c’est l’accessibilité même de l’épargne rémunératrice qui interroge dans un contexte d’accélération de l’inflation liée aux répercussions de la guerre au Moyen-Orient.

Le Livret A, l’épargne des Français modestes : un produit à deux vitesses

Le Livret A incarne depuis des décennies le placement refuge des Français. Accessible dès 10 euros, sans frais, totalement liquide et défiscalisé, il séduit près de 55 millions de détenteurs. Mais son attractivité s’est érodée au fil des baisses successives : trois révisions à la baisse depuis début 2025 ont ramené le taux de 1,7 % (entre août 2025 et janvier 2026) à 1,5 % en février dernier. Pour un épargnant modeste disposant de 5 000 euros sur son Livret A, le rendement annuel s’élève aujourd’hui à 75 euros, soit 6,25 euros par mois. Une somme dérisoire qui ne compense pas la hausse des prix alimentaires, de l’énergie ou des loyers.

Pendant ce temps, les produits d’épargne alternatifs affichent des rendements nettement supérieurs. L’assurance-vie en fonds euros plafonne autour de 2,6 % brut en moyenne en 2026, tandis que certaines SCPI promettent des rendements de 6 % à 8 %, voire davantage. Thomas, 58 ans, témoigne : « Mon portefeuille de SCPI m’a rapporté 7 % en 2025. Pour 60 000 euros investis, cela a représenté 350 euros par mois. » Un écart abyssal avec les quelques euros mensuels générés par un Livret A moyen. Mais derrière ces performances alléchantes se cachent des barrières à l’entrée qui excluent mécaniquement les petits épargnants.

Les gagnants de la revalorisation du Livret A : les classes moyennes supérieures

Paradoxalement, la revalorisation annoncée du Livret A bénéficiera surtout aux ménages qui en ont le moins besoin. Les classes moyennes supérieures, qui plafonnent souvent leur Livret A au maximum autorisé (22 950 euros pour un adulte), verront leurs intérêts augmenter de quelques dizaines d’euros par an. Mais surtout, elles pourront utiliser le Livret A comme un placement de trésorerie d’appoint, en complément de leurs investissements plus rémunérateurs. Pour un couple de cadres disposant de 45 900 euros sur deux Livrets A (le plafond cumulé), une hausse du taux de 1,5 % à 2 % (hypothèse) représenterait un gain annuel supplémentaire de 229,50 euros, soit 19 euros par mois. Une amélioration marginale, mais bienvenue.

En revanche, ces mêmes ménages continueront de diversifier leur épargne vers des produits plus performants. Ils bénéficient de l’accès aux conseillers en gestion de patrimoine, aux plateformes d’investissement en ligne et aux offres promotionnelles des courtiers spécialisés. L’annonce du ministre de l’Économie ne changera donc rien à la dynamique inégalitaire de l’épargne en France.

Les perdants : ceux qui restent enfermés au Livret A

À l’opposé du spectre, les ménages modestes subissent de plein fouet les limites du Livret A. Avec une épargne moyenne de 2 000 à 5 000 euros, ils ne peuvent prétendre aux placements alternatifs. Leur Livret A devient alors le seul outil disponible pour constituer une épargne de précaution, indispensable pour faire face aux imprévus. Mais avec un taux de 1,5 %, voire 2 % après revalorisation, le rendement réel reste négatif dès lors que l’inflation dépasse ce seuil. Or, l’inflation a accéléré ces derniers mois, notamment en raison des répercussions économiques de la guerre au Moyen-Orient.

Ces ménages se retrouvent donc dans une impasse : ils ne peuvent pas accéder aux placements plus rémunérateurs, mais leur épargne sur le Livret A perd progressivement de sa valeur réelle. Pire encore, ils ne bénéficient pas de l’accompagnement financier des classes supérieures. Les banques traditionnelles leur proposent rarement des solutions d’investissement adaptées, faute de rentabilité pour l’établissement. Résultat : ils restent prisonniers d’un système qui perpétue les inégalités patrimoniales. Pendant que les plus aisés accumulent du capital grâce à des rendements élevés, les plus modestes voient leur épargne stagner, voire diminuer en pouvoir d’achat.

Inflation et rendement réel : comment les plus pauvres perdent

La notion de rendement réel, c’est-à-dire le rendement nominal diminué de l’inflation, est centrale pour comprendre l’impact de la revalorisation du Livret A. Si le taux passe de 1,5 % à 2 % (hypothèse), mais que l’inflation s’établit à 2,5 %, le rendement réel reste négatif à hauteur de 0,5 %. Concrètement, un épargnant qui dispose de 5 000 euros sur son Livret A verra son capital augmenter nominalement de 100 euros en un an, mais perdra 125 euros de pouvoir d’achat. Son épargne vaut donc moins en termes de biens et services qu’elle ne peut acheter.

Le ministre Roland Lescure a déclaré que « l’inflation passera en dessous de 2 % dès le mois de juin », ajoutant que « ça descend vite ». Si cette prévision se confirme, le Livret A pourrait redevenir légèrement positif en rendement réel. Mais les ménages modestes restent les plus exposés à la volatilité de l’inflation. Contrairement aux classes supérieures, qui peuvent diversifier leurs actifs (immobilier, actions, obligations), ils concentrent leur épargne sur le Livret A et subissent de plein fouet les variations de pouvoir d’achat. Les frais bancaires et les contraintes administratives viennent encore aggraver leur situation.

Même avec une hausse, le Livret A restera insuffisant pour protéger le pouvoir d’achat

Même dans le scénario le plus optimiste, où le taux du Livret A atteindrait 2 % ou 2,2 %, le produit resterait structurellement insuffisant pour protéger le pouvoir d’achat des ménages modestes. La raison est simple : l’inflation ne touche pas uniformément tous les postes de dépenses. Les produits alimentaires, l’énergie et les loyers, qui pèsent lourd dans le budget des ménages à faibles revenus, connaissent souvent des hausses supérieures à l’inflation moyenne. Ainsi, même avec un Livret A à 2 %, un ménage modeste verra son épargne grignotée par la hausse des prix du quotidien.

À l’inverse, les ménages aisés peuvent compenser cette érosion en diversifiant leurs placements. L’immobilier locatif, par exemple, bénéficie de l’indexation des loyers sur l’indice de référence des loyers (IRL), lui-même lié à l’inflation. Les actions et les obligations offrent des perspectives de rendement supérieures sur le long terme. Les SCPI, quant à elles, ajustent leurs distributions en fonction des loyers perçus, qui suivent généralement l’inflation. D’autres placements atypiques, comme le bail à cheptel, offrent même des rendements supérieurs à l’assurance-vie pour ceux qui ont les moyens d’y accéder.