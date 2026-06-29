Commodore relance la bataille contre l’addiction numérique avec un téléphone à clapet à 500 dollars

Commodore, la marque qui a marqué les années 1980 avec le légendaire Commodore 64, revient en 2026 avec un produit inattendu. Le Callback 8020, un téléphone à clapet qui bloque nativement les réseaux sociaux et les navigateurs web, s’inscrit dans une démarche radicale de lutte contre l’addiction numérique. Annoncé initialement à 499,99 dollars, le tarif a été revu à 399 dollars en version standard après une vague de critiques, avec une offre early bird à 349 dollars pour les premiers acheteurs. Les précommandes ouvrent le 30 juin 2026, pour des livraisons attendues en fin d’année.

Derrière le projet se trouve Christian Simpson, connu sous le pseudonyme YouTube Peri Fractic, qui a racheté les actifs restants de Commodore en 2025. Après avoir commercialisé une reproduction du Commodore 64 vendue à 30 000 exemplaires, il signe ici le premier produit inédit de la nouvelle ère Commodore. Le positionnement est clair : proposer un appareil qui conserve les fonctions utiles d’un smartphone moderne tout en éliminant les mécanismes qui favorisent les usages compulsifs.

Un téléphone qui fait moins, mais mieux

Le Callback 8020 se présente comme une solution intermédiaire entre le smartphone classique et le dumbphone, ces téléphones volontairement limités. Au programme : appels, SMS, GPS, musique en streaming, appareil photo, partage de connexion Wi-Fi, applications de messagerie comme WhatsApp, Signal ou Telegram. En revanche, les réseaux sociaux sont bloqués nativement. Les navigateurs web disparaissent également, tout comme les applications de productivité ou les outils professionnels jugés susceptibles de détourner l’utilisateur de l’essentiel.

Commodore affirme que les restrictions sont intégrées directement au système grâce à une technologie propriétaire en instance de brevet. L’objectif : empêcher le défilement infini de contenus et les sollicitations permanentes qui caractérisent les grandes plateformes sociales. Même l’écran extérieur du téléphone a été pensé dans la même logique, n’affichant que l’heure, la date et le niveau de batterie, sans aucune notification.

Le blocage fonctionne à trois niveaux. D’abord, au niveau système : Sailfish OS, le système d’exploitation Linux développé avec la société finlandaise Jolla, empêche l’installation d’applications non autorisées. Ensuite, via une couche de filtrage par intelligence artificielle qui examine les demandes d’installation, avec intervention humaine en cas de doute. Enfin, par un blocage DNS qui rend les serveurs des plateformes interdites inaccessibles, même si quelqu’un parvenait à installer l’application.

Une réponse à une demande croissante des parents

Le projet arrive à un moment où les préoccupations liées à l’impact des écrans sur les mineurs prennent une ampleur mondiale. L’Australie a interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans en 2024. La France discute actuellement de seuils d’âge entre 13 et 15 ans pour l’accès aux plateformes. Les Émirats arabes unis, le Canada et le Royaume-Uni ont également légiféré dans le même sens.

Réunis à Évian en juin 2026, les dirigeants du G7 ont lancé un appel commun pour renforcer la protection des enfants et des adolescents dans l’espace numérique. Ils pointent les risques croissants : contenus inappropriés, atteintes à la santé mentale, mécanismes favorisant l’addiction, cyberharcèlement, exploitation sexuelle ou encore radicalisation. Le G7 appelle à une coopération renforcée entre gouvernements, plateformes numériques, chercheurs, systèmes éducatifs et forces de l’ordre.

Selon une étude de Counterpoint Research, les ventes mondiales de téléphones basiques ont progressé de 22 % entre 2022 et 2024. Un signal fort que le marché des appareils simplifiés surfe sur la vague de la déconnexion. Simpson vise explicitement les écoles qui interdisent les smartphones, ainsi que les parents cherchant un premier téléphone pour leurs enfants.

Une fiche technique qui ne renie pas la modernité

Sous ses airs rétro, le Callback 8020 cache une configuration sérieuse. Il embarque un processeur MediaTek Helio G81, un capteur photo Sony de 48 mégapixels, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible par carte microSD. La batterie est amovible, une caractéristique devenue rare dans l’industrie mobile. Le téléphone intègre également une prise jack de 3,5 mm avec convertisseur numérique-analogique audiophile, une radio FM avec antenne dédiée, ainsi qu’une double carte SIM. Il se limite toutefois à la 4G LTE, sans compatibilité 5G.

Le système Sailfish OS assure une compatibilité avec plus de 99 % des applications Android via une couche de compatibilité développée par Jolla, tout en restant indépendant des services Google. Commodore revendique ainsi une approche respectueuse de la vie privée : pas de compte utilisateur propriétaire obligatoire, pas de revente de données personnelles, pas de suivi publicitaire. Un positionnement aux antipodes des smartphones financés par la collecte massive de données.

Pour la saisie de texte, il faut ressortir le T9, la méthode de saisie sur clavier numérique des années 2000, avec aide à la prédiction. L’écran tactile reste désactivé par défaut, activé seulement quand une application le réclame. Quelques jeux Commodore 64 sont préinstallés, ainsi qu’un lecteur de chiptunes SID en référence à la puce sonore qui a fait le succès du C64.

Un prix revu à la baisse après les critiques

L’épisode tarifaire des dix derniers jours mérite qu’on s’y arrête. Le 17 juin, Commodore annonce le Callback 8020 à 499,99 dollars en entrée de gamme, jusqu’à environ 640 dollars pour la Founders Edition plaquée or. Les réactions sont immédiates : trop cher pour ce que propose l’appareil. Les caractéristiques techniques correspondent en effet à celles d’un smartphone d’entrée de gamme vendu entre 200 et 300 dollars.

Commodore répond dans la foulée par un billet de blog, arguant que personne ne pourrait proposer un appareil tel que le Callback 8020 à un prix inférieur. Les arguments avancés : design et carte mère développés en interne, modifications logicielles importantes sur Sailfish OS, faible volume de production, hausse des coûts mémoire à l’échelle mondiale.

Quelques jours plus tard, le 26 juin, revirement. Le prix officiel est revu à la baisse. La version standard passe à 399 dollars, avec une offre early bird à 349 dollars pour les précommandes effectuées avant le 30 juin. La Founders Edition reste à 640 dollars. Deux modifications techniques permettent la baisse : les écouteurs filaires ne sont plus fournis dans la boîte, mais vendus séparément en accessoires optionnels, et la version d’entrée de gamme intègre de la RAM recyclée, récupérée sur d’anciennes cartes mères.

La RAM recyclée, une innovation à double tranchant

L’utilisation de puces mémoire recyclées constitue un précédent inhabituel dans la téléphonie grand public. Reconditionner des composants récupérés sur d’anciens téléphones et cartes mères présente plusieurs avantages : réduction de l’extraction de matières premières, allongement de la vie utile des composants électroniques en parfait état de marche, diminution du prix final pour le consommateur.

Fairphone propose des modules réparables et recyclés sur certains composants. Apple a son programme de pièces certifiées d’occasion sur les Mac et iPhone reconditionnés. Mais vendre un téléphone neuf avec des composants électroniques recyclés en série de base reste rare dans l’industrie. Une option payante donne accès à de la mémoire neuve haut de gamme.

L’expérimentation mérite d’être suivie. Si la RAM tient électriquement dans la durée, c’est une avancée pour la durabilité. Si les retours utilisateurs signalent des défaillances précoces, l’image de la marque en pâtira. La traçabilité des composants reconditionnés et les détails de la garantie associée mériteront une lecture attentive au moment de la précommande.

Un positionnement tarifaire qui interroge

À 349 dollars en précommande, le Callback 8020 entre dans la même fourchette que le Light Phone II, ce qui devient défendable. L’écart avec un Android d’entrée à 200 euros n’est plus aussi marqué qu’à 499 dollars. Le prix se justifie si l’on valorise le blocage matériel-système plus rigoureux que les contrôles logiciels, l’indépendance vis-à-vis de Google, et l’objet en tant que tel avec son design, sa batterie remplaçable, ses coques interchangeables et sa RAM recyclée.

Reste une question centrale : personne ne met 500 dollars, ni même 400 ou 350 dollars, dans un premier téléphone pour un enfant ou un adolescent. Les parents qui cherchent un appareil sécurisé pour leurs enfants se tournent généralement vers des modèles d’entrée de gamme à moins de 200 euros, voire des téléphones basiques à moins de 100 euros. Le Nokia 3210 4G se vend autour de 80 euros. Les smartphones Android reconditionnés avec contrôle parental logiciel sont disponibles à partir de 150 euros.

Le Callback 8020 vise donc une clientèle différente : adultes cherchant à décrocher des réseaux sociaux, professionnels voulant un téléphone de week-end, personnes valorisant la démarche environnementale et l’indépendance des GAFAM. Un marché de niche, assumé comme tel par Simpson. Dans un secteur où les géants du mobile jouent eux-mêmes la carte de la nostalgie, voir une marque construire son identité entière autour du moins plutôt que du plus constitue un pari audacieux.

Un test grandeur nature pour la déconnexion volontaire

Le lancement du Callback 8020 intervient dans un contexte où les initiatives de régulation se multiplient. Mais entre légiférer sur l’accès aux plateformes et proposer des outils concrets pour s’en passer, il y a un fossé. Le téléphone de Commodore tente de le combler, avec une approche technologique du problème comportemental que posent les réseaux sociaux.

Le succès commercial dépendra de la capacité de Commodore à convaincre qu’un téléphone qui fait moins peut valoir autant, voire plus, qu’un smartphone classique. Dans un marché saturé où l’innovation se mesure généralement au nombre de fonctionnalités ajoutées, le pari inverse mérite au moins qu’on lui pose la question sérieusement.