Du 25 au 28 septembre 2026, la France accueille le pape Léon XIV pour son premier voyage apostolique depuis son élection en 2025. Loin de se limiter aux seuls fidèles catholiques, cette visite s’ouvre à tous les Français, croyants ou non. L’événement marque une rupture avec les déplacements pontificaux traditionnels : accessibilité renforcée pour les personnes handicapées, mobilisation massive des jeunes générations et, fait majeur, rencontre privée avec des victimes de violences sexuelles dans l’Église. Une dimension sociale et réparatrice qui dépasse le cadre strictement religieux.

Au-delà des catholiques : une invitation ouverte à tous les Français

Mgr Benoît Bertrand, évêque de Pontoise et président du comité d’organisation, l’affirme sans détour : l’événement invite « tous les Français, catholiques ou non, croyants ou non, à venir accueillir et écouter le pape Léon XIV« . Un positionnement qui rompt avec la logique de rassemblement exclusivement confessionnel. Les célébrations restent gratuites et ouvertes sans condition d’appartenance religieuse. Les inscriptions, ouvertes ce lundi 10 août à midi, témoignent d’une volonté d’accessibilité maximale. L’Église ne reçoit aucune subvention de l’État pour organiser la venue du Pape, l’Église de France a donc lancé une cagnotte participative afin de l’aider à pourvoir aux besoins financiers de cette venue.

500 000 personnes attendues : rassemblement social et spirituel sans barrière de croyance

La messe du 26 septembre, qui s’étendra de la place de la Concorde aux Champs-Élysées, prévoit d’accueillir 500 000 participants. Un chiffre qui dépasse largement le nombre de catholiques pratiquants réguliers en Île-de-France. L’Église anticipe une participation bien au-delà de son public habituel, incluant des personnes en quête de sens, des curieux, ou simplement des citoyens souhaitant vivre un moment historique. La dimension collective prime sur l’appartenance religieuse. Les organisateurs insistent : il ne s’agit pas d’un événement réservé aux initiés, mais d’un moment de cohésion sociale à l’échelle nationale.

Accessibilité pour personnes handicapées et en précarité : zones réservées et accompagnement

Le dispositif prévoit des zones spécifiques pour les personnes en situation de handicap, les malades et les publics en précarité. Un accompagnement logistique renforcé garantit l’accès aux célébrations pour ceux qui en sont habituellement exclus. Sonorisation adaptée, sanitaires accessibles, bénévoles formés à l’accueil des publics fragiles : l’organisation intègre les principes d’inclusivité sociale dès la conception. Cette attention aux publics marginalisés résonne avec les enjeux de responsabilité sociale qui traversent aujourd’hui les institutions, religieuses ou non.

Mobilisation générationnelle : pourquoi les jeunes (17-35 ans) sont au cœur du voyage

La veillée du 25 septembre au Stade de France cible exclusivement les 17-35 ans. Avec une jauge limitée à 80 000 places, l’événement mise sur l’engagement d’une génération souvent éloignée des pratiques religieuses traditionnelles. L’Église cherche à reconnecter avec une jeunesse française largement sécularisée, en proposant un format adapté : prière collective, témoignages, musique, dans un lieu symbolique du rassemblement populaire.

80 000 jeunes au Stade de France : transmission de la foi et engagement social

Pourquoi concentrer autant d’efforts sur cette tranche d’âge ? Parce que la transmission de la foi constitue aujourd’hui le défi majeur de l’Église catholique en France. Les moins de 35 ans représentent moins de 15% des pratiquants réguliers. La veillée vise à créer une expérience marquante, capable de susciter un engagement durable. Au-delà du spirituel, l’événement valorise l’action sociale et l’implication citoyenne, thèmes qui résonnent fortement auprès des jeunes générations. Le message papal cherche à articuler foi et responsabilité collective, spiritualité et justice sociale.

Rencontre avec les victimes de violences sexuelles : reconnaissance et réparation

Ajoutée au programme après l’annonce des étapes principales, la rencontre privée avec des victimes de violences sexuelles dans l’Église constitue un tournant symbolique majeur. Le Vatican a confirmé cette séquence face à la pression des associations de victimes et de l’opinion publique. Pour la première fois lors d’un voyage apostolique en France, la question des abus sexuels figure explicitement à l’agenda papal.

Le pape Léon XIV qualifie lui-même les scandales de violences sexuelles de « plaie toujours ouverte » au sein de l’Église. La rencontre avec les victimes vise à reconnaître publiquement la souffrance infligée et à engager un processus de réparation.

Le Pape aussi en visite officielle en France

En tant que chef d’État, le Vatican, le Pape a un rôle diplomatique dans le monde. C’est pourquoi en plus de la dimension toute spirituelle des différents rendez-vous prévus au programme à Paris, Lourdes et Metz, Léon XIV devrait en profiter pour aborder des sujets sensibles d’actualité, comme l’explique le rédacteur en chef adjoint de La Croix, Loup Besmond de Senneville, sur Sud Radio.

À Paris comme à Metz, le chef de l’Église catholique devrait en effet parler de paix, de droit international, d’écologie, sujet qui était cher à son prédécesseur, le Pape François. Des points de discussion souvent mis sur la table via l’ambassadeur de France auprès du Saint-Siège ou lors de la dernière visite d’Emmanuel Macron au Vatican en avril 2026. Mais un autre thème très sensible devrait être évoqué par le Pape, la loi sur l’aide active à mourir pour laquelle l’Église s’est prononcée contre, jugeant l’acte moralement inacceptable, l’euthanasie étant considérée comme un péché grave par l’Église.