Banque mondiale : l’IA peut accélérer le développement ou creuser les inégalités

L’intelligence artificielle promet de transformer les services de santé, d’éducation et d’agriculture dans les pays pauvres. Mais sans intervention délibérée, elle pourrait aussi creuser les inégalités existantes : entre nations, entre zones urbaines et rurales, entre travailleurs qualifiés et non qualifiés. La Banque mondiale le rappelle avec insistance dans son Rapport sur le développement dans le monde 2026 publié hier : la marge de manœuvre est étroite.

Le paradoxe de l’IA : une opportunité qui peut creuser les fractures

Le rapport dévoile un constat surprenant. Alors que l’automatisation menace davantage les emplois dans les économies avancées (14,2 % des postes exposés), les pays à revenu faible et intermédiaire font face à un risque trois fois moindre (4,5 %). Pourtant, l’optimisme de l’institution financière internationale repose sur une condition : agir immédiatement pour éviter que l’IA n’amplifie les disparités mondiales et internes.

16,2 % des emplois à gagner, mais pour qui ? L’IA amplifie les disparités existantes

Dans les économies en développement, 16,2 % des emplois pourraient enregistrer d’importants gains de productivité grâce à l’IA. Les pays riches affichent un taux légèrement supérieur (18,7 %), mais l’écart reste modeste. Le véritable enjeu réside ailleurs : qui captera ces gains ? Les travailleurs urbains qualifiés ou les populations rurales marginalisées ? Les grandes entreprises ou les petits agriculteurs ?

Indermit Gill, premier vice-président et économiste en chef du Groupe de la Banque mondiale, insiste : « L’IA offre aux économies en développement un levier d’action vital qu’elles doivent saisir. Elles n’ont pas besoin de grands modèles ni de vastes centres de données pour en tirer parti. En adaptant des outils d’IA de petite taille et peu coûteux aux réalités locales, ces pays peuvent mettre à la portée de millions de personnes des services de meilleure qualité, des soins médicaux à la vulgarisation agricole, en passant par l’éducation et la justice. »

Entre pays riches et pays pauvres : trois fois plus de risque d’automatisation au Nord

Le rapport inverse la crainte dominante. Les emplois les plus exposés à l’automatisation par l’IA générative se concentrent dans les pays riches, où les tâches cognitives routinières abondent. À l’inverse, les économies en développement, où le travail manuel et les services de proximité dominent, échappent pour l’instant à cette menace directe. Mais selon l’analyse publiée par Yahoo Finance, l’absence de risque immédiat ne garantit pas l’accès aux bénéfices.

Sans infrastructures adéquates, les pays pauvres risquent de rester spectateurs d’une révolution qui se déroule ailleurs. Les systèmes d’IA les plus avancés sont développés par un petit nombre de pays et d’entreprises, créant un risque de concentration du pouvoir technologique et économique.

Au-delà des chiffres : les populations oubliées de la transition IA

Les statistiques globales masquent des réalités brutales. En Afrique subsaharienne, près d’un tiers des écoles rurales restent privées d’une alimentation électrique stable. Plus des deux tiers ne disposent pas d’une connexion internet fiable. Comment déployer des outils d’IA dans des contextes où les fondamentaux manquent ?

En Afrique subsaharienne, un tiers des écoles rurales sans électricité : qui finance l’inclusion ?

La Banque mondiale collabore dans le cadre de l’initiative Mission 300 pour apporter l’électricité à 300 millions de personnes en Afrique subsaharienne d’ici à 2030. Mais l’ampleur du défi dépasse largement les capacités actuelles. Les investissements nécessaires pour garantir une connectivité universelle et une formation numérique de masse exigent une mobilisation sans précédent des gouvernements, des entreprises et des institutions internationales.

Les populations rurales, les femmes et les travailleurs non qualifiés risquent d’être exclus des bénéfices de l’IA si les politiques publiques ne ciblent pas explicitement l’inclusion. Les entreprises, notamment celles opérant dans les pays en développement, portent une responsabilité directe dans la conception d’outils accessibles et adaptés aux contextes locaux.

Compétences numériques : comment éviter une nouvelle forme d’exclusion ?

L’adoption de l’IA ne se résume pas à installer des serveurs. Les compétences numériques constituent un prérequis absolu. Or, les systèmes éducatifs des pays en développement peinent déjà à garantir une alphabétisation de base. Former des millions de travailleurs à utiliser, adapter et superviser des outils d’IA représente un défi colossal.

Gaurav Nayyar, directeur du Rapport sur le développement dans le monde 2026, avertit : « La marge de manœuvre pour faire les bons choix est étroite. L’IA offre une occasion unique de résoudre des problèmes restés insolubles depuis des générations. Les pays en développement qui, dès aujourd’hui, posent les bases indispensables (électricité, connectivité, compétences et institutions) seront bien placés pour adopter et adapter l’IA au service de leurs populations. »

Responsabilité des entreprises et mesures volontaires

Les gouvernements ne peuvent agir seuls. Les entreprises, qu’elles soient locales ou multinationales, jouent un rôle déterminant dans la diffusion responsable de l’IA. Pourtant, comme le souligne India Today, de nombreux projets pilotes peinent à produire des résultats concrets, faute d’adaptation aux réalités locales.

Adapter l’IA aux réalités locales : un impératif RSE, pas un choix technique

Reproduire les modèles d’IA développés pour les marchés riches dans des contextes où l’électricité reste intermittente et les données rares constitue une impasse. Les entreprises doivent concevoir des solutions légères, peu coûteuses et adaptées aux contraintes locales. L’IA aide déjà des médecins à poser des diagnostics, des agriculteurs à prendre de meilleures décisions et des entreprises à accroître leur productivité dans les pays en développement, mais ces succès restent fragmentaires.

L’approche graduelle recommandée par la Banque mondiale implique de privilégier des outils simples, déployables rapidement et accessibles aux populations les plus vulnérables. Les stratégies RSE des entreprises doivent intégrer cet impératif d’inclusion numérique, sous peine de contribuer à l’approfondissement des inégalités.

Confiance publique et transparence : les fondations oubliées de l’adoption inclusive

L’acceptabilité sociale de l’IA repose sur la confiance. Or, les risques de biais algorithmiques, de perte de confidentialité et de concentration du pouvoir alimentent les craintes légitimes des populations. Les entreprises et les gouvernements doivent garantir la transparence des systèmes d’IA, impliquer les communautés dans leur conception et assurer une gouvernance participative.

Sans confiance, l’adoption de l’IA sera freinée, quelles que soient ses performances techniques. Les cadres réglementaires doivent protéger les droits des citoyens tout en encourageant l’innovation. L’équilibre entre progrès technologique et protection sociale constitue un défi permanent pour les décideurs publics.