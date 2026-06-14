L’absentéisme dans le secteur privé français atteint des sommets inédits. Le taux s’établit désormais à 4,3%, soit une progression saisissante de 25,5% par rapport à 2019, selon l’édition 2026 de l’étude Malakoff Humanis. Cette hausse spectaculaire révèle une transformation profonde du rapport des salariés français à leur santé et à leur travail depuis la crise sanitaire, traduisant un mal-être généralisé qui traverse toutes les catégories professionnelles.

Près d’un salarié du privé sur trois a été arrêté au moins une fois en 2025. Cette statistique alarmante témoigne d’une souffrance diffuse qui s’exprime par un recours massif à l’arrêt maladie, devenu pour beaucoup l’unique échappatoire face à des conditions de travail dégradées. Plus préoccupant encore, plus d’une entreprise sur deux n’a déployé aucune action concrète pour faire face à cette situation, révélant un déni collectif face à l’ampleur du phénomène.

Une analyse inédite du phénomène

L’étude Malakoff Humanis s’appuie sur une approche méthodologique particulièrement robuste, croisant trois sources de données complémentaires. L’assureur analyse les arrêts déclarés pour 3,8 millions de salariés, assure le suivi médical de plus de 300 000 personnes en arrêt long et intègre les résultats de la 10e édition de son baromètre annuel.

Cette triple approche permet de saisir la perception du sujet par les salariés, les entreprises et les médecins, offrant ainsi une vision panoramique inédite de l’absentéisme contemporain. L’analyse croise données quantitatives objectives et ressentis qualitatifs des acteurs concernés, révélant les ressorts psychologiques d’un phénomène qui dépasse la simple question médicale.

Les jeunes, victimes d’une intégration professionnelle difficile

L’étude révèle des comportements d’absence différenciés selon les tranches d’âge, dessinant de nouveaux visages de l’absentéisme. Les moins de 30 ans adoptent un schéma révélateur : ils s’absentent fréquemment mais pour des durées courtes. Parmi les salariés de cette tranche d’âge arrêtés en 2025, 21% l’ont été deux fois et 17,5% trois fois ou plus, avec une durée moyenne de 12,4 jours.

Cette multiplicité des arrêts courts signale une entrée dans la vie active qui ne se déroule pas harmonieusement. Ces jeunes actifs semblent utiliser l’arrêt maladie comme une soupape de décompression face à un monde du travail qu’ils peinent à appréhender. À l’opposé, les salariés de plus de 55 ans présentent un profil inverse : ils s’absentent moins fréquemment (28,2% au moins une fois) mais pour des durées considérablement plus longues (39,7 jours en moyenne), révélant une usure professionnelle qui se cristallise en pathologies lourdes.

L’épuisement des cadres, symbole d’un management en crise

Contrairement aux idées reçues, les cadres voient leur taux d’absentéisme progresser de manière spectaculaire avec une hausse de 35,2% par rapport à 2019. Cette augmentation s’accompagne d’un allongement significatif des arrêts : leur durée moyenne est passée de 16,4 jours en 2019 à 20,2 jours en 2025.

La fonction managériale montre des signes particuliers de fatigue dans ce contexte post-pandémique. Ainsi, 53% des managers déclarent s’être vu prescrire au moins un arrêt en 2025, un chiffre en nette progression depuis l’introduction de nouvelles formes de travail comme le management hybride. Cette évolution traduit l’épuisement d’une classe managériale prise en étau entre les exigences de performance et les nouvelles attentes des salariés.

La santé mentale, révélateur d’un mal-être sociétal

Les troubles psychologiques constituent désormais le motif de 37,8% des arrêts de plus de 30 jours, marquant une progression de 25% par rapport à 2020. Cette tendance de fond révèle une surreprésentation chez les femmes (36,9% contre 28,7% chez les hommes) et les cadres (44,4% contre 32,5% chez les non-cadres).

L’étude met en lumière un enjeu majeur de libération de la parole : la moitié des salariés concernés n’ose pas aborder le sujet en entreprise. Cette omerta autour de la santé mentale constitue un frein considérable à la mise en place d’accompagnements adaptés et précoces, alimentant un cercle vicieux où la souffrance psychologique s’aggrave faute de prise en charge appropriée.

La concentration des arrêts longs, un défi économique majeur

Si l’étude ne détaille pas spécifiquement tous les secteurs d’activité, elle révèle que les arrêts longs (plus de 60 jours) progressent de 4,9% en un an. Ces arrêts, qui représentent 9,4% du total, concentrent néanmoins 63,8% des journées d’absence totales, créant une situation comparable à celle observée dans le système hospitalier français.

Cette concentration pose un défi particulier aux assureurs prévoyance comme Malakoff Humanis, qui interviennent pour compléter les indemnités journalières de la Sécurité sociale lorsque le maintien du salaire par l’employeur décroît puis disparaît, potentiellement à partir de 30 jours et jusqu’à trois ans.

Des solutions émergentes face à l’urgence

Face à cette situation paradoxale où le niveau de préoccupation des entreprises concernant l’absentéisme n’a jamais été aussi élevé (63%), Malakoff Humanis propose une démarche structurée autour de quatre axes : comprendre, prévenir, accompagner et contrôler.

En 2025, l’assureur a réalisé plus de 2 500 diagnostics absentéisme accompagnés de plans d’action ciblés. Ces diagnostics s’articulent autour de leviers clés : la santé mentale, devenue première cause d’arrêts longs, l’accompagnement des aidants, population particulièrement fragile, la prise en charge des addictions et la prévention des pathologies lourdes comme les maladies cardio-vasculaires ou les cancers.

L’efficacité de ces dispositifs d’accompagnement se révèle probante : dans les entreprises clientes de Malakoff Humanis, 72% des salariés accompagnés ont repris leur activité dans l’année, avec une diminution moyenne de 73 jours d’absence totale.

Le temps partiel thérapeutique apparaît également comme un levier efficace. Les travaux menés en 2025 par la chaire « Entreprise et santé » Cnam & Malakoff Humanis démontrent que ce dispositif permet de réduire les arrêts de travail pour maladie avec un effet moyen estimé à moins 21 jours d’arrêt par trimestre suivant l’entrée en temps partiel thérapeutique.

Cette étude dessine les contours d’un défi majeur pour les entreprises françaises, appelées à repenser leurs approches managériales et leurs politiques de prévention. L’enjeu dépasse la simple question économique pour interroger l’évolution du rapport au travail dans une société post-pandémique où les aspirations des salariés se sont profondément transformées, révélant une crise de sens qui traverse l’ensemble du tissu professionnel français.