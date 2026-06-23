Renault achève sa révolution avec la nouvelle Mégane E-Tech

La Mégane E-Tech se refait une santé

Cinq ans après le lancement de la « Renaulution », Renault boucle un cycle industriel majeur. La Mégane E-Tech, premier modèle électrique de cette transformation lancé en 2022, se refait une beauté et adopte une nouvelle batterie. Entre-temps, la gamme électrique du constructeur français s’est spectaculairement étoffée : de la compacte Twingo (3,79 mètres, 263 kilomètres d’autonomie) au spacieux Scénic (4,47 mètres, jusqu’à 625 kilomètres), en passant par les icônes néo-rétro R5 (3,92 mètres) et R4 (4,14 mètres). Pionnière de l’offensive vers le tout-électrique, la Mégane E-Tech s’offre aujourd’hui une mise à jour en profondeur pour réaffirmer sa place centrale dans le catalogue du losange avec son format intermédiaire de 4,20 mètres.

Les ventes du modèle ont chuté en 2025 à 8 752 unités contre plus de 16 000 voire 17 000 les trois années précédentes. Un signal qui a poussé le constructeur à réagir rapidement pour maintenir la compétitivité de son modèle phare face à une concurrence de plus en plus agressive, notamment chinoise avec la MG4 Urban.

Un design revisité pour afficher plus de caractère

Visuellement, la nouvelle mouture marque sa différence dès le premier regard. Hormis les blocs optiques, l’intégralité des pièces de la face avant a été redessinée. Le bouclier arbore des lignes plus acérées et intègre une signature lumineuse totalement inédite : la bande LED des feux de position se voit remplacée par un ensemble de huit losanges qui animent visuellement la face avant. Positionnés aux extrémités du bouclier, ils renforcent la perception de largeur du véhicule.

Le logo du losange, qui faisait auparavant la jonction entre calandre et capot, redescend d’un cran pour se positionner au niveau de la calandre fermée, de manière bien plus verticale. Selon Laurens Van Den Acker, Chief Design Officer de Renault Group, « en améliorant la perception de largeur et d’assise sur la route, Nouvelle Renault Mégane E-Tech electric gagne en présence. Sportive et moderne dans son expression, elle affirme un caractère accrocheur, en écho à ses qualités dynamiques intrinsèques. »

L’arrière reçoit également des modifications importantes avec des feux au dessin retravaillé adoptant une technologie 3D sans verrine, et un diffuseur au look plus dynamique. Une nouvelle couleur fait son apparition au catalogue : un bleu satin (« satin blue slate ») qui habille le modèle de présentation.

Une batterie LFP de 67 kWh

La véritable révolution se cache sous le plancher. La Mégane adopte une nouvelle chimie de batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) d’une capacité de 67 kWh, soit 7 kWh de plus que la précédente génération. La batterie inaugure une architecture cell-to-pack qui intègre directement les 232 cellules au sein d’un seul et même pack, sans cumuler d’encombrants modules reliés habituellement les uns aux autres.

Contrairement à la chimie NMC (Nickel, Manganèse, Cobalt) utilisée précédemment, réputée pour sa densité énergétique, la technologie LFP présente plusieurs avantages stratégiques : elle est moins coûteuse à produire, plus fiable, encaisse davantage de cycles de recharge et se révèle plus stable thermiquement. Le constructeur défend également son choix par l’argument de la disponibilité des ressources en matières premières, un enjeu géopolitique majeur pour l’industrie automobile européenne.

Grâce à la nouvelle batterie, la Mégane E-Tech atteint désormais la barre symbolique des 500 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP. Plus endurante, elle progresse également nettement sur l’exercice de la recharge : le passage de 15 % à 90 % est désormais expédié en 24 minutes grâce à une puissance maximale de 165 kW, soit 35 kW de plus que la génération précédente. Un gain de temps de 25 % qui transforme l’expérience des longs trajets.

Une gamme ultra-simplifiée et des équipements de série généreux

Renault a choisi de balayer la complexité d’autrefois. La gamme s’articule désormais autour d’une configuration mécanique unique (un moteur de 220 chevaux, une batterie) déclinée en deux finitions seulement : Techno et Esprit Alpine. L’écran OpenR Link de 12 pouces avec Google intégré est proposé de série, tout comme les jantes de 19 pouces (20 pouces en option sur Techno). Fini le petit écran de 9 pouces des versions d’entrée de gamme précédentes.

La finition haut de gamme Esprit Alpine soigne particulièrement sa dotation avec des sièges électriques massants, un système audio Harman Kardon, le dispositif de conduite semi-autonome Active Driver Assist, une caméra à 360 degrés et des jantes de 20 pouces spécifiques. Dans l’habitacle, peu de changements structurels mais une cure de modernité bienvenue. Le constructeur français propose deux ambiances intérieures distinctes : « light grey » pour une atmosphère lumineuse et épurée, ou « titanium black » pour un rendu plus sombre et dynamique.

Des nouveaux matériaux comme une imitation bois apportent une touche d’originalité à bord. Sous l’écran tactile, la recharge à induction se voit complétée par un port Magsafe et des renforts pour mieux maintenir en place un téléphone. L’éclairage d’ambiance, entièrement à LED, évolue en fonction des conditions d’usage et peut être personnalisé, contribuant à créer une atmosphère adaptée aux préférences du conducteur.

La reconnaissance faciale du conducteur

Renault profite des nouvelles contraintes réglementaires européennes (GSR2) pour innover de manière inattendue. La caméra de détection de somnolence et d’attention, désormais obligatoire à bord, se voit attribuer une fonction inédite de confort. Le véhicule intègre un système de reconnaissance faciale du conducteur. Dès l’installation derrière le volant, la caméra identifie l’utilisateur et ajuste automatiquement neuf paramètres personnalisés : position du siège, réglages des rétroviseurs, préférences d’affichage ou encore profil du système OpenR Link.

La fonctionnalité s’avère particulièrement appréciable pour les familles partageant un même véhicule ou les flottes d’entreprise où plusieurs conducteurs se relaient. Au-delà de l’aspect pratique, l’ajout démontre la capacité du constructeur à transformer une contrainte réglementaire en avantage client concret.

Une production européenne revendiquée face à la concurrence asiatique

Dans un contexte de tension géopolitique croissante et de dépendance aux approvisionnements asiatiques, Renault Group revendique fièrement son ancrage industriel européen. La Mégane E-Tech est produite au sein du pôle industriel ElectriCity, à la Manufacture de Douai dans le nord de la France. Le moteur est fabriqué à la Manufacture de Cléon, en Normandie. Les cellules de batterie sont quant à elles fabriquées en Europe.

Pendant que plusieurs concurrents européens produisent leurs modèles électriques en Chine ou utilisent massivement des composants asiatiques, Renault maintient une chaîne de valeur largement européenne. Un choix stratégique qui répond aux préoccupations croissantes des consommateurs et des pouvoirs publics sur la souveraineté industrielle et l’empreinte carbone réelle des véhicules électriques.

Un positionnement tarifaire attendu avec impatience

Actuellement proposée à partir de 34 670 euros dans la version sortante (220 chevaux, batterie de 60 kWh et 468 kilomètres d’autonomie selon WLTP), les tarifs de la nouvelle Mégane version LFP optimisée devraient être confirmés très prochainement par la marque, à l’ouverture des commandes prévue au plus tard mi-juillet 2026. Les premières livraisons interviendront dans le courant de l’automne.