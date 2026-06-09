Voitures neuves : le Top 10 des meilleures ventes en France en 2026

Les dernières données du Comité des Constructeurs Français d’Automobiles (CCFA), établies à partir des statistiques PFA/AAA DATA, permettent de dresser un état des lieux précis des voitures neuves les plus populaires auprès des particuliers. Malgré un contexte économique encore contrasté, plusieurs modèles confirment leur attractivité tandis que d’autres créent la surprise.

Peugeot domine le classement des voitures neuves en France

Le marché français des voitures neuves a enregistré 668 379 immatriculations entre janvier et mai 2026. Ce volume représente un recul limité de 0,64 % par rapport à la même période de 2025, selon les données du CCFA publiées en juin 2026. Dans le même temps, le mois de mai a totalisé 128 484 immatriculations, soit une progression de 3,68 % sur un an selon les chiffres PFA/AAA DATA relayés par L’Auto-Journal.

Cette dynamique profite principalement à Peugeot. En effet, la Peugeot 208 II occupe la première place du classement avec 29 858 immatriculations. La citadine au lion devance nettement la Dacia Sandero 3, créditée de 24 986 exemplaires, tandis que le Peugeot 2008 II complète le podium avec 21 470 unités. Ce résultat marque un changement d’importance par rapport à 2025. L’année précédente, la Renault Clio dominait encore les ventes nationales. Désormais, les voitures neuves Peugeot reprennent l’avantage et imposent leur rythme sur le marché hexagonal.

Renault résiste malgré la pression de Peugeot

Si Peugeot occupe les premières positions, Renault demeure particulièrement présent dans le classement des voitures neuves les plus vendues. La Renault Clio VI se positionne au quatrième rang avec 21 076 immatriculations. La nouvelle Renault 5 atteint quant à elle la cinquième place avec 16 449 unités. La marque au losange place également la Renault Clio V à la septième position avec 16 161 exemplaires et le Renault Captur II au dixième rang avec 14 580 immatriculations. Cette présence massive confirme l’attachement des automobilistes français aux modèles de la marque.

Par ailleurs, le marché avait terminé l’année 2025 sur 1 632 154 immatriculations, soit une baisse de 5,02 % par rapport à 2024. Toutefois, malgré ce contexte moins favorable, les voitures neuves Renault continuent d’afficher des performances solides dans plusieurs segments stratégiques.

Électrique, SUV et citadines : les grandes tendances du classement

L’analyse du Top 10 montre également une diversification des préférences des acheteurs. Les voitures neuves électriques poursuivent leur progression grâce notamment à la Tesla Model Y. Le SUV américain occupe la huitième place avec environ 16 000 immatriculations depuis le début de l’année. Les SUV demeurent également très recherchés. Le Peugeot 2008 II, troisième du classement, le Peugeot 3008 III, neuvième avec 15 431 unités, ainsi que le Renault Captur II illustrent cette tendance durable du marché français.

Du côté des citadines, la Dacia Sandero 3 conserve une remarquable attractivité grâce à son positionnement tarifaire compétitif. La Citroën C3 IV figure également dans le haut du classement avec 16 369 immatriculations, occupant la sixième place. Ainsi, les voitures neuves urbaines continuent de séduire une clientèle soucieuse de maîtriser son budget tout en bénéficiant des dernières évolutions technologiques.

Au terme du mois de mai 2026, le Top 10 des voitures neuves les plus vendues en France se compose de la Peugeot 208 II (29 858), de la Dacia Sandero 3 (24 986), du Peugeot 2008 II (21 470), de la Renault Clio VI (21 076), de la Renault 5 (16 449), de la Citroën C3 IV (16 369), de la Renault Clio V (16 161), de la Tesla Model Y (16 000), du Peugeot 3008 III (15 431) et du Renault Captur II (14 580). Ce classement confirme la domination des constructeurs français tout en soulignant la montée progressive des modèles électriques dans les choix des particuliers.