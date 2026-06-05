Les prix des voitures neuves baissent de 2% en 2025

Après cinq années de hausse record, les prix des voitures neuves ont enfin reculé de 2% en 2025 en France, passant de 35 200 à 34 600 euros en moyenne. Cette détente tarifaire intervient dans un contexte de chute des ventes de 26% depuis 2019, excluant progressivement les ménages modestes du marché automobile.

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Anais Rodriguez
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Les prix des voitures neuves baissent de 2% en 2025 © Social Mag
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Une embellie tarifaire après une décennie d’augmentations record

L’automobile française connaît enfin un répit. Après cinq années d’escalade tarifaire qui ont progressivement éloigné les ménages des concessions, le marché des voitures neuves affiche sa première baisse de prix depuis 2020. Cette diminution de 2% ramène la facture moyenne de 35 200 euros à 34 600 euros en 2025, révèle l’étude de l’Institut Mobilités en transition et C-Ways dévoilée ce jeudi 4 juin.

Cette inflexion met un terme à une période douloureuse pour les automobilistes français. De 2019 à 2024, l’envolée des tarifs avait atteint des proportions inédites : près de 31% d’augmentation, soit 8 000 euros supplémentaires en moyenne. Une progression qui a largement dépassé l’inflation générale (+19%) et l’évolution du pouvoir d’achat (+23%) sur la même période, creusant un fossé entre aspirations et réalités financières.

L’effondrement des ventes révèle une exclusion progressive

Cette flambée tarifaire a métamorphosé le paysage automobile hexagonal. Depuis 2019, les immatriculations ont plongé de 26%, passant de 2,2 millions à 1,6 million d’unités en 2025. Cette chute spectaculaire illustre l’ampleur de la crise, particulièrement visible chez les particuliers dont les achats ont fondu de 27%, contre seulement 14% en moyenne européenne.

L’analyse sociologique de cette débâcle commerciale révèle une réalité alarmante. La proportion d’acquisitions réalisées par les 40% des foyers aux revenus les plus modestes s’est contractée de 24% à 15%. Cette érosion témoigne d’une transformation profonde du marché automobile, désormais réservé aux catégories aisées de la population.

Toutefois, l’introduction du leasing social en 2025 a offert une bouée de sauvetage aux ménages précaires. Ce dispositif gouvernemental commence à porter ses fruits, permettant un léger redressement des acquisitions populaires.

Les mécanismes de la détente tarifaire

Plusieurs dynamiques convergentes expliquent cette accalmie bienvenue. L’érosion des ventes d’hybrides rechargeables constitue le moteur principal de cette modération. Ces véhicules, facturés en moyenne 56 700 euros en 2025, pâtissent désormais de l’application du malus au poids, réduisant considérablement leur attrait commercial.

Les stratégies industrielles ont également évolué. Stellantis s’est notamment distingué par une approche tarifaire plus agressive, contribuant significativement à cette stabilisation des prix. Parallèlement, une réduction subtile de la cylindrée moyenne des véhicules proposés a participé à cette évolution favorable aux consommateurs.

Des évolutions contrastées selon les énergies

L’examen des prix par motorisation dévoile des trajectoires divergentes qui éclairent les mutations sectorielles. Sur la période 2019-2025, les augmentations ont particulièrement frappé certaines catégories : les voitures neuves essence ont bondi de 29% pour atteindre 29 100 euros en moyenne, tandis que le diesel affichait une progression de 18% à 38 800 euros.

À l’inverse, les technologies électrifiées ont montré une relative stabilité. Les véhicules électriques n’ont progressé que de 7% pour s’établir à 39 000 euros, les hybrides classiques de 4% à 36 400 euros, et les hybrides rechargeables de seulement 1% malgré leur prix élevé de 56 700 euros.

Entre 2024 et 2025, la tendance s’est même inversée pour certaines motorisations. Alors que l’essence poursuivait sa hausse (+4%), les voitures neuves électriques ont accusé un recul notable de 4%, signalant une démocratisation progressive de cette technologie d’avenir.

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