Culottes menstruelles remboursées par la Sécu : 52 lavages, coton bio et 19€ max, le cahier des charges divise femmes, fabricants et gynécologues

Un arrêté fixant le cahier des charges des protections périodiques réutilisables remboursées partiellement par la Sécurité sociale a été inscrit au Journal officiel le vendredi 7 août 2026. Le remboursement partiel entrera en vigueur à partir du 1er octobre.

Ce texte concrétise une ancienne promesse du gouvernement pour lutter contre la précarité menstruelle. Il a été rédigé en accord avec un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), publié le 22 juin dernier. Les protections concernées, culottes et coupes, seront remboursées pour les femmes de moins de 26 ans et pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, sans limite d’âge dans ce dernier cas. Selon l’exécutif, la mesure devrait toucher 6,7 millions de personnes.

Trois couches pour les culottes, silicone médical pour les coupes

Pour être remboursées, les culottes menstruelles devront comporter trois couches distinctes. La première, en contact avec la peau, doit être drainante et composée de coton biologique labellisé GOTS Organics à au moins 95 %, ou de lyocell. La deuxième couche doit être absorbante : chaque exploitant devra proposer au moins un modèle capable d’absorber 20 ml, testé après un et 52 cycles de lavage à 30 °C minimum, sans perte de capacité supérieure à 10 %.

La troisième couche, imperméable, doit prévenir les fuites. Les fabricants devront aussi décliner leurs produits en au moins huit tailles, dont une pour les 12-14 ans.

Les coupes menstruelles, elles, devront être composées intégralement de silicone médical catalysé au platine ou de TPE de grade médical. Les ions d’argent, les colorants et tout autre additif sont proscrits. Deux tailles minimum sont exigées : une avec une contenance inférieure ou égale à 20 ml, une autre entre 20 et 30 ml. Culottes comme coupes devront être distribuées en pharmacie pour être référencées.

Un tarif jugé trop bas par les fabricants français

L’arrêté fixe le prix de cession de la culotte menstruelle à 14,40 euros hors taxes, pour un prix limite de vente de 19 euros toutes taxes comprises. Pour la coupe, le prix de cession est de 12 euros, avec un plafond de vente à 15,80 euros TTC.

L’Assurance maladie prendra en charge 60 % de ces montants, le reste à charge de 40 % pouvant être couvert par la mutuelle ou la complémentaire santé solidaire, avait précisé le ministère de la Santé à BFM Business en avril 2026.

Les fabricants avaient suggéré un tarif de base de remboursement de 23 euros TTC, jugeant le prix retenu trop bas. Marion Goilav, cofondatrice de la marque française de culottes menstruelles Elia Lingerie, estime que le cahier des charges validé diffère peu de l’avis de projet publié en avril. « Ils n’ont pas changé grand-chose », résume-t-elle dans une intervention sur BFM Business.

Elle vise en particulier le seuil de résistance retenu, affirmant que le seuil est toujours fixé à 52 lavages, soit huit mois d’utilisation, et que dans les faits, la réforme ne tient pas, avant d’ajouter que sa marque propose des culottes qui résistent à 300 lavages. Elle se dit malgré tout satisfaite de la date d’entrée en vigueur, jugeant positif que cela sorte au 1er octobre.

Sa critique la plus vive porte sur un vide du texte. Marion Goilav regrette que « tout ce qui est à l’intérieur de la zone absorbante ne soit pas décrit », ouvrant selon elle la porte à des composants problématiques. Elle prévient qu’on peut ainsi se retrouver avec des produits contenant des PFAS et des perturbateurs endocriniens, la responsabilité en incombant alors au pharmacien, ce qu’elle juge gênant.