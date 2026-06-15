Frérisme à l’université : la justice annule les poursuites contre Florence Bergeaud-Blackler

La justice a mis un terme aux poursuites engagées contre Florence Bergeaud-Blackler. Jeudi 11 juin, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la nullité de la procédure intentée contre la chercheuse, poursuivie pour diffamation par une doctorante de l’université de Strasbourg.

Chargée de recherche au CNRS et présidente du Centre européen de recherche et d’information sur le frérisme (CERIF), l’anthropologue s’est imposée ces dernières années comme l’une des principales spécialistes françaises des Frères musulmans et de leurs stratégies d’influence en Europe.

L’affaire trouve son origine dans un message publié sur le réseau social X en mars 2025. Réagissant à la diffusion d’un visuel appelant à « la libération de la Palestine de la mer au Jourdain », Florence Bergeaud-Blackler dénonçait l’installation progressive, selon elle, d’une « idéologie frériste » au sein de certains espaces universitaires.

La doctorante visée avait alors déposé plainte pour diffamation publique aggravée, estimant que ces propos portaient atteinte à sa réputation et à son intégrité scientifique.

Mais le tribunal de Strasbourg a estimé que la procédure ne respectait pas les exigences de la loi sur la liberté de la presse. Les poursuites ont donc été annulées.

Cette décision constitue un succès judiciaire majeur pour la chercheuse, qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Ses avocats dénonçaient une tentative d’intimidation visant à entraver ses travaux sur l’entrisme des Frères musulmans dans la sphère académique.

L’affaire a également soulevé des interrogations sur le rôle joué par l’université de Strasbourg, dont la présidente avait apporté un soutien moral et financier à la doctorante, allant jusqu’à signaler les publications de la chercheuse à son employeur et à participer à ses frais d’avocat.

Pour Florence Bergeaud-Blackler, cette décision représente une victoire importante pour la liberté académique et pour le droit des chercheurs à débattre publiquement de sujets sensibles sans craindre une judiciarisation systématique des controverses intellectuelles.