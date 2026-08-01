La France a enregistré moins de 314 000 naissances au premier semestre 2026 : « on est à un point bas et on continue à creuser »

Un peu moins de 314 000 bébés sont nés en France entre janvier et juin 2026, contre plus de 317 000 sur la même période en 2025. Ces données provisoires, publiées le jeudi 30 juillet 2026 par l’Insee, confirment un recul démographique installé depuis plusieurs années.

L’écart se traduit par une baisse de 1,1 % du nombre quotidien moyen de naissances entre les deux périodes. Un chiffre qui, à lui seul, ne dit pas grand-chose de spectaculaire. Mais il s’inscrit dans une trajectoire longue, et c’est elle qui inquiète les démographes.

Un rythme de baisse qui ralentit sans s’inverser

Le recul avait été brutal en 2023, avec une chute de 6,6 % du nombre de naissances sur l’ensemble de l’année. Il s’est ensuite atténué : -2,8 % en 2024, puis -2,3 % en 2025. Le freinage est réel, mais la tendance reste orientée à la baisse.

Si cette dynamique se poursuit, l’année 2026 pourrait se solder par environ 635 000 naissances, le niveau le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ce pour la cinquième année consécutive. En 2025, la France avait déjà enregistré 644 000 naissances, soit près d’un quart de moins qu’en 2010, année du dernier pic, selon l’Insee.

Autre signal : en 2025, pour la première fois depuis la fin de la guerre, le nombre de décès a dépassé celui des naissances. Ce solde naturel négatif devrait se reproduire en 2026, potentiellement de façon plus marquée, sous l’effet du vieillissement des générations du baby-boom.

Didier Breton, professeur de démographie à l’université de Strasbourg, tempère toute lecture définitive. « On atteint des niveaux bas, peut-être qu’on arrive sur un plateau mais rien n’indique que ça pourra remonter », a-t-il déclaré dans un entretien au Parisien. Selon lui, pour avoir un enfant, il faut être capable de se projeter.

L’emploi instable, la flambée des prix de l’immobilier et la difficulté à trouver un logement adapté figurent parmi les freins identifiés. Breton pointe aussi un facteur plus récent : selon lui, les canicules qui viennent d’arriver sont angoissantes et vont renforcer le manque de confiance dans l’avenir. Pour lui, « construire des projets devient de moins en moins évident pour les gens ».

Le congé de naissance ne suffira pas, selon les experts

Face à ce recul, Emmanuel Macron avait appelé, dès 2024, à un « réarmement démographique » de la France. Le gouvernement a traduit cette ambition par un nouveau congé de naissance indemnisé, d’une durée maximale de deux mois par parent, accessible depuis juillet 2026. La mesure est jugée positive par les spécialistes, mais insuffisante pour inverser à elle seule la tendance.

L’économiste Maxime Sbaihi, auteur de l’essai « Les Balançoires vides », décrit une mécanique qui s’auto-alimente. « La tendance est bien installée, on est à un point bas et on continue à creuser, cela peut descendre très bas, comme on peut le voir en Italie, au Japon ou en Corée », a-t-il expliqué à l’AFP.

En Corée du Sud, le taux de fécondité atteignait 0,8 enfant par femme en 2025, très loin du seuil de renouvellement des générations, fixé autour de 2,1.

La France reste dans une position plus favorable : son taux de fécondité s’établissait à 1,61 enfant par femme en 2024, le deuxième niveau le plus élevé de l’Union européenne derrière la Bulgarie. Mais Sbaihi prévient que le mécanisme du déclin se referme sur lui-même : moins de naissances signifient moins de futurs parents potentiels par la suite. « Plus la natalité baisse, plus il devient difficile et long pour la voir rebondir », résume-t-il.