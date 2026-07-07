Cette start-up fabrique des vêtements qui rendent invisible face aux caméras IA : les ingénieurs confirment que les algorithmes sont bernés

La vidéosurveillance assistée par intelligence artificielle se répand dans l’espace public, et avec elle une question concrète : jusqu’où accepter la sécurité au prix de la vie privée ? Les caméras intelligentes se multiplient dans les lieux publics pour lutter contre la délinquance et repérer d’éventuelles menaces, notamment via la reconnaissance biométrique. Face à cette montée de la surveillance de masse, des initiatives comme celle d’Urban Privacy proposent des alternatives pour freiner le traçage numérique.

Urban Privacy : la mode qui fait barrage

La start-up allemande Urban Privacy, fondée à Leipzig par Nicole Scheller et Daniel Preuß, conçoit depuis plusieurs années des vêtements et accessoires qui perturbent le fonctionnement des systèmes de surveillance intelligents. Parmi leurs produits phares :

des vestes anti-traçage au motif de visage,

des pochettes isolantes pour smartphones qui bloquent le réseau et le GPS,

et un foulard à QR code qui renvoie les curieux vers le site « no-photos-pls.com »

Ces objets ne cherchent pas à rendre invisible : ils rendent le traçage beaucoup plus compliqué pour les technologies actuelles. Comme le dit Nicole Scheller, « Les systèmes de surveillance visent à capturer des identités, alors que la mode sert à exprimer son identité vers l’extérieur. Je trouve donc intéressant d’utiliser la mode pour à la fois protéger l’identité et sensibiliser au sujet ».

Caméras intelligentes : comment ça se déploie en Europe

Le ministre fédéral de l’Intérieur allemand Alexander Dobrindt, affilié à la CSU, a annoncé en mars dernier l’intention d’équiper les gares de caméras intelligentes capables de collecter des données biométriques. À Francfort, dans le Land de Hesse, la reconnaissance faciale en temps réel est déjà testée, pour déceler des menaces terroristes ou localiser des personnes disparues. Des dispositifs similaires ont été testés en France, leur mise en œuvre s’accélérant autour d’événements comme les Jeux olympiques de Paris.

Avis partagés : entre critiques et soutiens

Le projet de surveillance suscite des réactions très contrastées. AlgorithmWatch, une ONG, met en garde : cette approche menace l’anonymat et pourrait dissuader de participer à des activités politiques ou sensibles. Le syndicat de la police GdP, lui, considère ces systèmes comme un soutien pour optimiser les opérations policières, face à la multiplication des interventions et aux moyens humains limités. Euronews rapporte leur préférence pour ces outils afin d’accélérer l’analyse et d’épauler les forces de l’ordre sur le terrain.

Encadrer juridiquement ces technologies

Avec la prolifération de ces outils de surveillance, la question de leur encadrement juridique revient sans cesse, notamment en matière de protection des données. Les risques incluent des atteintes à la vie privée, des erreurs d’identification, et le risque que la présence de ces dispositifs décourage l’engagement citoyen. Il s’agit donc d’équilibrer l’efficacité des mesures de sécurité et le respect des libertés fondamentales.