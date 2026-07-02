Michel Taube, le fondateur oublié du Congrès mondial contre la peine de mort : « Je n’ai pas été invité par l’organisation que j’ai fondé »

C’est une histoire qui a tout du symbole. Alors que Paris accueillait cette semaine le 9ᵉ Congrès mondial contre la peine de mort, avec Emmanuel Macron en invité d’honneur, le fondateur de l’événement, lui, était resté sur le trottoir. L’information, révélée par le magazine Entrevue, a de quoi surprendre : l’homme qui a tout imaginé n’avait pas sa place dans la salle.

Michel Taube, c’est celui qui a créé Ensemble contre la peine de mort en 2000, lancé le premier Congrès mondial à Strasbourg en 2001, puis fondé la Journée mondiale du 10 octobre. Un pilier du combat abolitionniste. Et pourtant, vingt-cinq ans plus tard, personne n’a jugé utile de lui envoyer un carton d’invitation.

Dans une vidéo publiée par Entrevue, il ne cache ni sa fierté ni son amertume : « Je n’ai pas été invité, alors même que j’en suis le fondateur. » Face à la statue de la Liberté, il rappelle son parcours, salue les progrès de l’abolition dans le monde et se félicite que le prochain congrès ait lieu au Maroc.

Que s’est-il passé ? Selon l’enquête, l’association aurait changé de visage. À sa tête depuis 2020, Aminata Niakaté, porte-parole nationale des Écologistes, incarne une ligne que Taube juge trop partisane pour une cause qui se veut universelle. De quoi relancer un débat vieux comme le militantisme : à qui appartient un combat, à celui qui l’a créé, ou à ceux qui en ont pris les clés ?