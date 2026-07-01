Le 30 juin 2026, le Medef et l’ensemble des organisations patronales ont voté contre la revalorisation des allocations chômage. Un choix qui soulève une question : comment s’articule cette décision avec les engagements de responsabilité sociale que les entreprises affichent publiquement ? Alors que l’Unédic annonce l’absence de revalorisation pour la première fois en dix ans, 2,7 millions de personnes se retrouvent directement affectées par ce blocage institutionnel.

Quand la RSE rencontre le vote patronal

Un choix collectif unanime du patronat

Au conseil d’administration de l’Unédic, les cinq organisations syndicales proposaient une augmentation de 2,41%, alignée sur l’inflation et l’évolution du SMIC. Face à elles, le patronat a voté en bloc contre cette proposition. Résultat : 25 voix pour, 25 contre. L’égalité des suffrages entraîne automatiquement le gel des allocations. Denis Gravouil, représentant de la CGT, dénonce « une outrance patronale ». Ce vote unanime des organisations patronales contraste avec les discours RSE qui valorisent l’inclusion sociale et le soutien aux plus fragiles. Le Medef invoque la trajectoire d’endettement du régime, estimée à 62 milliards d’euros fin 2026, et la nécessité de « rétablir les finances publiques ». Mais cette priorité comptable interroge : peut-on afficher une responsabilité sociale tout en refusant une revalorisation modeste, indexée sur l’inflation ?

Les allocations chômage : un enjeu de cohésion sociale

L’assurance chômage constitue un pilier de la protection sociale française. Elle garantit un revenu de remplacement aux salariés privés d’emploi, permettant de maintenir un minimum de pouvoir d’achat et de dignité. Or, sans revalorisation, ce filet de sécurité se dégrade mécaniquement. L’allocation minimale reste figée à 32,13 euros par jour, soit environ 965 euros mensuels, bien en deçà du seuil de pauvreté. La CFDT qualifie cette décision d’« inacceptable » et dénonce « ce choix dogmatique au regard de la situation économique actuelle ». Pour l’organisation syndicale, « la précarité n’est pas une fatalité, le chômage n’est jamais un choix ». Ce blocage patronal interroge la cohérence entre les engagements affichés en matière de RSE et les décisions concrètes prises dans les instances paritaires. Les entreprises peuvent-elles revendiquer une contribution à la cohésion sociale tout en fragilisant les plus vulnérables ?

2,7 millions de personnes en première ligne

Plus de la moitié percevant moins de 1 000 euros : un enjeu d’inclusion

Au quatrième trimestre 2025, 2,7 millions de personnes percevaient une allocation chômage. Parmi elles, plus de 50% touchaient moins de 1 000 euros nets mensuels. L’allocation moyenne s’établit à 1 040 euros, un montant déjà insuffisant pour faire face à l’inflation actuelle. Ces chiffres révèlent une réalité : l’assurance chômage concerne majoritairement des personnes en situation de précarité. Le gel des allocations aggrave leur vulnérabilité. Sans ajustement sur l’inflation, leur pouvoir d’achat diminue de facto. Les dépenses contraintes (logement, alimentation, énergie) augmentent, tandis que leurs ressources stagnent. Cette situation pose une question de fond : quelle inclusion sociale les entreprises défendent-elles lorsqu’elles refusent une revalorisation pourtant modérée ? Le contexte inflationniste rend cette décision particulièrement problématique, car elle accentue l’écart entre les discours et les actes.

L’absence de revalorisation : des impacts sociaux directs

Concrètement, le gel des allocations signifie une perte de pouvoir d’achat immédiate. Pour une personne percevant 1 000 euros mensuels, l’absence de revalorisation de 2,41% représente un manque à gagner de 24 euros par mois, soit près de 290 euros sur l’année. Cette somme peut sembler modeste, mais elle pèse lourd dans un budget contraint. Elle représente plusieurs jours de courses alimentaires, une facture d’énergie, ou encore des frais de transport pour chercher un emploi. Au-delà de l’aspect financier, cette décision envoie un signal négatif aux personnes en recherche d’emploi. Elle suggère que leur situation n’est pas une priorité pour le patronat. Ce message contredit les engagements RSE des entreprises, qui valorisent pourtant l’humain et la solidarité. Certains observateurs estiment que le patronat « continue à plonger les gens dans la pauvreté », une accusation qui interroge la crédibilité des discours sociaux des entreprises.

L’argument patronal : rigueur financière vs engagement social

La dette comme justification : une priorité sur l’inclusion

Le Medef justifie son refus par la situation financière du régime d’assurance chômage. L’organisation patronale cite « le contexte macroéconomique du pays marqué par une remontée de l’inflation et une dégradation des finances publiques ». Elle souligne que « le régime d’assurance chômage reste fortement endetté » et qu’il « est sur une trajectoire de 62 milliards d’euros fin 2026 qui risque de s’accentuer avec la dégradation du marché de l’emploi ». Pour le Medef, il est « prioritaire de rétablir les finances publiques, et donc de diminuer la dette de l’Unédic, et d’assurer un pilotage responsable du régime afin d’assurer sa pérennité ». Cette logique comptable n’est pas illégitime en soi. Toutefois, elle occulte la dimension sociale de l’assurance chômage. En refusant une revalorisation modeste, le patronat fait porter l’effort d’ajustement sur les plus fragiles, tout en épargnant les cotisants.

Quel engagement RSE dans cette décision ?

La responsabilité sociale des entreprises implique de concilier performance économique et contribution au bien commun. Or, le vote unanime du patronat contre la revalorisation révèle une hiérarchie des priorités : la rigueur budgétaire prime sur la solidarité. Cette posture interroge la sincérité des engagements RSE. Peut-on affirmer défendre l’inclusion sociale tout en refusant d’ajuster les allocations sur l’inflation ? Peut-on revendiquer une attention aux parties prenantes tout en ignorant les besoins des 2,7 millions d’allocataires ? Ces contradictions fragilisent la crédibilité des discours RSE. Elles suggèrent que la responsabilité sociale reste un vernis, mobilisé en communication mais absent des décisions stratégiques. Analyser ces incohérences permet de mieux comprendre les limites des engagements affichés par les entreprises.

Vers une redéfinition de la responsabilité patronale

Les syndicats demandent une réforme du système

Face à cette impasse, la CGT estime « qu’une réflexion doit être engagée afin que l’absence d’accord ne conduise plus automatiquement au gel des allocations ». Actuellement, les règles de l’Unédic imposent une majorité pour toute décision. En cas d’égalité, le statu quo prévaut, c’est-à-dire le gel. Ce mécanisme pénalise les allocataires lorsque syndicats et patronat s’opposent. Les organisations syndicales proposent de modifier cette règle pour éviter que les plus vulnérables ne subissent les blocages institutionnels. Cette demande soulève une question de gouvernance : comment garantir que le système paritaire protège effectivement les intérêts des personnes indemnisées, et non seulement ceux des cotisants ?