Épisode caniculaire : plusieurs centaines de victimes sont à déplorer

Canicule de mai 2026 : au moins 300 morts en France, 1 300 en Europe

La canicule qui a frappé la France fin mai 2026 a provoqué au moins 300 décès supplémentaires en cinq jours, selon les données publiées par Santé publique France le 30 juin. À l’échelle européenne, le bilan est encore plus lourd : près de 1 300 personnes ont perdu la vie durant cette même période, selon les autorités sanitaires du continent. Précoce, intense et meurtrière, cette vague de chaleur interroge la capacité des États à anticiper et gérer des phénomènes climatiques extrêmes désormais récurrents.

En France, la surmortalité représente une hausse de près de 14 % par rapport à la normale. Caroline Semaille, directrice générale de Santé publique France, a précisé lors d’une conférence de presse que l’essentiel des victimes avaient 75 ans ou plus : 230 décès en excès dans cette tranche d’âge, soit une augmentation de 15 %. « Il s’agit de décès toutes causes confondues, pas nécessairement liés à la chaleur », a-t-elle rappelé. Le nombre de décès directement attribuables à la canicule sera connu après consolidation des données.

Une chaleur historique en plein mois de mai

Entre le 21 et le 30 mai 2026, la France a connu un épisode caniculaire d’une durée et d’une intensité jamais observées à cette période. Le mardi 26 mai a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en mai, avec une température moyenne de 24,8 °C à l’échelle nationale. À Angoulême-La Couronne, en Charente, le mercure a atteint 37,8 °C, un niveau sans précédent pour ce mois.

Météo-France avait placé 17 départements en vigilance orange du 26 au 30 mai, marquant la première alerte canicule jamais déclenchée en mai. La Bretagne, l’Île-de-France, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire ont été particulièrement touchés. Santé publique France a souligné que la population, peu habituée à de telles températures à cette période, avait été exposée en pleine activité scolaire et professionnelle. En Europe, la surmortalité a atteint 1 300 décès durant la même semaine, un bilan encore provisoire qui pourrait s’alourdir.

Un bilan qui interroge la préparation du pays

Au-delà des chiffres, la surmortalité enregistrée soulève des questions cruciales sur la préparation de la France face à la multiplication des vagues de chaleur. Santé publique France a insisté sur « l’importance de mettre en place des mesures de gestion et de prévention pour diminuer l’impact de la chaleur sur les populations, sans attendre d’observer des impacts sanitaires ». L’organisme a également rappelé que « l’aggravation des épisodes de fortes chaleurs sous l’effet du changement climatique a des effets mesurables graves sur la santé ».

Le bilan définitif, qui distinguera les décès directement liés à la chaleur de ceux résultant d’autres facteurs, devrait être publié dans les semaines à venir. Mais l’ampleur de la surmortalité, concentrée sur une période aussi courte, constitue déjà un signal d’alarme. Des milliers de Français ont d’ailleurs lancé une grève des loyers pour dénoncer l’insalubrité thermique de leurs logements, transformés en « bouilloires » lors des épisodes de chaleur.

Les personnes âgées, premières victimes

La répartition des décès met en évidence des vulnérabilités structurelles. Les personnes de 75 ans et plus représentent plus des trois quarts de la surmortalité. Plusieurs facteurs expliquent leur surreprésentation : moindre capacité de thermorégulation, isolement social, logements inadaptés, pathologies chroniques aggravées par la chaleur.

Les services d’urgences ont été fortement sollicités durant cette période. Les remontées des établissements hospitaliers font état d’une augmentation significative des passages pour des pathologies liées à la chaleur : déshydratation, hyperthermie, malaises, aggravation de maladies cardiovasculaires et respiratoires. L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a notamment signalé une activité exceptionnellement élevée.

Adapter le modèle français sur l’exemple espagnol

Face à la récurrence prévisible de tels épisodes, la question de l’adaptation du pays se pose avec acuité. Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a annoncé un voyage d’étude à Madrid, accompagné des partenaires sociaux, pour comprendre comment la société espagnole s’est adaptée aux fortes chaleurs. « À Madrid, avec 40 degrés, la société fonctionne. Il faut admettre que la France, en été, est en train de devenir l’Espagne. Nous devons nous adapter comme eux », a-t-il déclaré.

Plusieurs mesures espagnoles intéressent le gouvernement français. La journée continue (« jornada intensiva »), souvent de 8 h à 15 h l’été, évite les heures les plus chaudes. Des accords collectifs prévoient l’arrêt du travail au-delà de certaines températures. Des refuges climatiques, bâtiments publics climatisés ouverts à tous et équipés en eau, ont été déployés. Les infrastructures, à l’image du métro de Madrid entièrement climatisé, ont été adaptées.

Le dialogue avec les représentants syndicaux sur les mesures à mettre en place doit commencer dès septembre 2026. L’enjeu est d’« organiser » la société française face à des périodes de chaleur qui reviendront probablement année après année. Le retour des fortes chaleurs dès la première quinzaine de juillet est d’ailleurs redouté par les météorologues.

Un débat politique qui s’intensifie

La gestion de cet épisode caniculaire a suscité des critiques politiques. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer une préparation insuffisante, malgré les signaux d’alerte répétés des climatologues et des météorologues. L’absence de mesures structurelles après le premier épisode de chaleur survenu en mai, pourtant déjà exceptionnel, est particulièrement pointée du doigt.

Au-delà des polémiques, la question centrale demeure : comment protéger efficacement les populations les plus vulnérables lors des prochains épisodes de canicule ? Les experts s’accordent sur la nécessité d’une approche globale, combinant adaptation des infrastructures (végétalisation urbaine, isolation des bâtiments, création d’îlots de fraîcheur), évolution des pratiques professionnelles et sociales, renforcement des dispositifs de vigilance et d’alerte.

Les données démographiques ajoutent une dimension supplémentaire. Avec le vieillissement de la population française, la part des personnes de 75 ans et plus va continuer à croître dans les décennies à venir. Sans adaptation significative, les épisodes de surmortalité liés aux vagues de chaleur risquent de devenir de plus en plus fréquents et meurtriers, transformant chaque été en période à risque sanitaire majeur.

L’épisode de mai 2026, avec ses 300 morts en France et 1 300 en Europe, constitue un avertissement. Le changement climatique n’est pas une abstraction lointaine, mais une réalité concrète qui frappe déjà le continent, avec des conséquences humaines mesurables et tragiques. La capacité des États à tirer les leçons de cet événement et à mettre en œuvre rapidement des mesures d’adaptation déterminera leur résilience face aux défis climatiques des prochaines années.