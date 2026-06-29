Canicule : faut-il craindre le retour des fortes chaleurs dès la première quinzaine de juillet ?

Alors que la France commence à sortir progressivement d’une première canicule particulièrement marquante, lundi 29 juin 2026, le gouvernement prépare déjà la suite. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a convoqué une nouvelle cellule interministérielle de crise afin d’anticiper un éventuel nouvel épisode de fortes chaleurs. Cette décision intervient alors que les modèles météorologiques convergent vers un réchauffement significatif au cours de la deuxième semaine de juillet. Pour autant, les spécialistes appellent à distinguer la probabilité d’un retour de la canicule de son intensité réelle, encore très incertaine à cette échéance.

Un scénario de fortes chaleurs gagne en crédibilité

La prudence reste le maître mot. Depuis plusieurs jours, différents modèles numériques montrent un changement de configuration atmosphérique favorable au retour d’une canicule ou, à tout le moins, d’un épisode durable de fortes chaleurs. Selon Météo-France, « pour la semaine du 6 au 13 juillet, le scénario de fortes chaleurs sur le pays devient plus probable. L’intensité précise de ces fortes chaleurs reste à ce stade incertaine », indique l’établissement public dans son bulletin publié le 29 juin. Cette nuance est essentielle, car elle rappelle qu’à plus d’une semaine d’échéance, les modèles météorologiques gagnent en fiabilité sur les grandes tendances mais demeurent moins précis concernant les températures maximales réellement atteintes. Selon les projections actuelles, les maximales pourraient atteindre localement 35 à 36 °C entre le 7 et le 10 juillet, selon Météo-France, tandis qu’un contexte anticyclonique favoriserait le maintien d’une masse d’air chaude sur une grande partie du territoire.

Cette évolution avait déjà été évoquée quelques jours auparavant par les autorités. Sur France Inter, la ministre de la Transition écologique Monique Barbut faisait état de « fortes probabilités » d’un retour des « chaleurs extrêmes » entre la semaine du 6 juillet et le 14 juillet, selon les informations rapportées par Franceinfo. Depuis, le gouvernement a toutefois tempéré cette communication afin d’éviter toute interprétation excessive. Cette réserve s’explique par la nature même des prévisions à moyen terme. Plus l’échéance est lointaine, plus plusieurs scénarios demeurent possibles, même lorsqu’une tendance chaude se dégage nettement. Pour les autorités sanitaires, cette vigilance reste néanmoins indispensable, car les effets d’une nouvelle canicule pourraient rapidement s’ajouter à la fatigue accumulée lors de l’épisode précédent, notamment chez les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes atteintes de maladies chroniques.

Pourquoi la prudence reste indispensable face aux prévisions

Si les modèles convergent aujourd’hui vers un retour de la canicule ou, au minimum, de fortes chaleurs, les météorologues rappellent qu’il est encore trop tôt pour évoquer un épisode comparable à celui qui vient de s’achever. Plusieurs cartes largement relayées sur les réseaux sociaux annoncent déjà des températures de 43 à 45 °C dans certaines régions françaises. Pourtant, ces projections correspondent à des scénarios isolés et ne reflètent pas nécessairement la prévision la plus probable. Selon Météo-France, « les modèles persistent sur une anomalie chaude concernant l’ensemble du pays. Cependant, il reste difficile à cet horizon de prévision d’être plus précis sur l’intensité des fortes chaleurs ». De son côté, Franceinfo souligne que les prévisions actuelles convergent vers une nouvelle vague de chaleur, mais qu’elles demeurent incapables d’en déterminer précisément l’ampleur. Cette incertitude explique pourquoi les autorités privilégient désormais l’anticipation plutôt que l’alarmisme.

Sur le plan sanitaire, cette vigilance est d’autant plus importante qu’une nouvelle canicule pourrait intervenir seulement quelques jours après un épisode particulièrement éprouvant. Les organismes les plus fragiles disposent alors de moins de temps pour récupérer, tandis que les nuits tropicales limitent la récupération physiologique. Les professionnels de santé recommandent donc de conserver les bons réflexes, même si les températures baissent temporairement : s’hydrater régulièrement, éviter les activités physiques aux heures les plus chaudes, maintenir les logements au frais et prendre des nouvelles des personnes vulnérables. Si le scénario d’une nouvelle canicule se confirme dans les prochains jours, ces mesures pourraient à nouveau s’avérer essentielles pour limiter les conséquences sanitaires des fortes chaleurs.