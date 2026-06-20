Ce verre d’eau glacée que vous attendez toute la journée en pleine chaleur pourrait saboter votre hydratation, les experts confirment

Quand la canicule s’installe et que les températures grimpent, le premier réflexe est souvent de se jeter sur un verre d’eau bien fraîche ou une boisson glacée. Ce soulagement immédiat est trompeur : il ne veut pas dire qu’on est correctement hydraté. Par forte chaleur, la manière de boire compte, et l’eau glacée comporte des risques. Plusieurs professionnels de santé alertent sur les effets d’une boisson trop froide. L’eau tempérée reste préférable.

Pourquoi éviter l’eau glacée pendant la canicule

Boire de l’eau glacée quand il fait très chaud peut jouer des tours à l’organisme, explique le journal Midi Libre. L’Assurance maladie recommande plutôt de boire de l’eau tempérée. La raison principale tient à ceci : le froid atténue vite la sensation de soif, ce qui peut conduire à une hydratation insuffisante. Quand on transpire beaucoup, le corps doit compenser les pertes d’eau, et cette compensation manque si on ressent moins la soif en buvant glacé.

Boire très froid peut aussi provoquer un choc thermique, à l’origine de troubles digestifs. Comme l’explique Florence Pujol, diététicienne et nutritionniste, « Le processus dans lequel le corps se remet en température peut alors entraîner des brûlures d’estomac pour les plus sensibles. » Le contraste avec une boisson très froide stimule par ailleurs le nerf vague, qui part de la base du crâne, longe le cou et arrive à l’arrière du cœur. Une surstimulation de ce nerf peut ralentir le rythme cardiaque et, dans certains cas, provoquer un malaise vagal, ce qui touche la santé cardiaque.

Comment bien s’hydrater pendant une canicule

Comment s’hydrater efficacement, alors ? D’abord, en préférant un verre d’eau tempérée à une eau glacée. Il suffit de sortir la bouteille du frigo quelques minutes avant de la boire pour qu’elle ne soit pas trop froide. Mieux vaut aussi ne pas attendre d’avoir soif : buvez régulièrement, en petites quantités tout au long de la journée, plutôt qu’une grande quantité d’un seul coup.

Certaines boissons aggravent la déshydratation. Parmi elles :

l’alcool

les boissons caféinées

les sodas

Elles augmentent l’envie d’uriner et accélèrent donc l’élimination de l’eau. Pour rester hydraté, il est recommandé de consommer au moins 1,5 à 2 litres d’eau par jour, et d’ajouter 0,5 litre par degré supplémentaire de température corporelle, selon les besoins en eau.

Des alternatives fraîches et hydratantes

S’hydrater ne se limite pas à l’eau plate. Les boissons chaudes, les thés glacés sans sucre et les eaux de coco naturelles sont tout aussi désaltérants. Pour rendre l’eau plus appétissante, ajoutez des rondelles de citron, des feuilles de menthe fraîche ou des morceaux de concombre. C’est sain et ça donne envie de boire plus souvent.