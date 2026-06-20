Après 70 ans, oubliez Paris et Rome : cette ville européenne méconnue est la plus accessible et la plus sûre selon les voyageurs seniors

Budapest figure parmi les destinations adaptées aux voyageurs de plus de 70 ans. La ville est accessible et facile à parcourir, ce qui convient aux seniors qui veulent découvrir sans enchaîner des itinéraires fatigants. Capitale de la Hongrie et principal centre industriel, commercial et de transport du pays, elle attire aussi par son activité et son histoire.

Une ville qui a plusieurs visages

Budapest, en Hongrie, est née de l’unification, en 1873, des villes de Pest, Buda et Óbuda. Elle compte aujourd’hui près de deux millions d’habitants et s’étend sur plus de 500 km². Le Danube la traverse. Son passé historique et culturel y est dense.

Cette diversité se voit dans ses établissements thermaux, hérités de l’époque romaine puis de l’occupation ottomane, qui ont valu à la ville le titre de « capitale mondiale des spas ». L’architecture impériale apparaît dans les larges avenues monumentales et dans des lieux connus comme le Parlement de Hongrie, le Pont des Chaînes et l’Opéra d’État hongrois.

Parmi les établissements thermaux réputés figurent Széchenyi, Gellért, Lukács et Rudas, chacun avec sa propre ambiance.

Transports : se déplacer sans prise de tête

Le réseau de transport public de Budapest est efficace. Tramways, métro et bus desservent l’ensemble des quartiers. Les grandes avenues, plates et peu inclinées, se prêtent bien à la marche et limitent la fatigue.

Selon Viajar, un magazine espagnol, « Budapest possède de larges avenues, avec des trajets plats… et un réseau de tramways, métro et bus qui sont idéaux pour se déplacer facilement ». Le transport public y coûte aussi relativement peu, ce qui s’ajoute au coût de la vie abordable du séjour.

Ce qu’on y fait et l’ambiance

Pour les seniors, Budapest mêle visites culturelles et moments de détente, ce qui correspond à leurs habitudes de voyage. Les croisières sur le Danube durent peu de temps et permettent de voir la ville sans marcher longtemps. Les cafés historiques, décorés dans le style de l’ancien Empire austro-hongrois, conviennent pour une pause autour d’un café ou d’une pâtisserie, dans une ambiance d’Europe centrale.

Les activités culturelles sont nombreuses : architecture, musées et richesse culturelle. La tradition thermale est ancienne, et il vaut mieux réserver ses visites aux bains à l’avance pour profiter du calme et des bienfaits.