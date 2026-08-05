Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais chaque canicule accélère le vieillissement de vos organes selon cette étude

Un nouvel épisode de fortes chaleurs touche la France depuis le lundi 3 août 2026. Les températures remontent nettement, notamment dans le Centre-est et le Sud-est, où le seuil des 35 °C sera souvent et largement dépassé. C’est le troisième épisode de canicule de l’été 2026, survenu en à peine un mois et demi, un rythme jamais observé par le passé.

En comptant l’épisode de fin mai 2026, il s’agit même du quatrième coup de chaud de l’année. Cette succession de vagues successives finit par user des organismes déjà éreintés par les précédentes.

Sophie, une quadragénaire parisienne, interrogée par Le Parisien, en a fait l’expérience. Fin juillet 2026, lors d’un dîner entre amis, elle a lâché à la volée : « J’ai pris un coup de vieux ! » Elle a vécu toutes les canicules de l’année dans la capitale et dit ne s’être jamais sentie aussi fatiguée avant de partir en vacances, prévues le 15 août, expliquant qu’ayant habité à Paris et vécu toutes les canicules de l’année, elle ne s’était jamais sentie aussi fatiguée de sa vie avant de partir en vacances.

Cette impression a de quoi trouver un écho scientifique. Une étude menée à Taïwan, parue le lundi 25 août 2025 dans la revue Nature Climate Change, conclut que l’exposition cumulée aux vagues de chaleur a des effets constants et négatifs sur le vieillissement.

Vingt mille personnes suivies pendant quinze ans

Les chercheurs ont suivi plus de 20 000 personnes pendant une quinzaine d’années. Chaque patient a subi une dizaine de tests censés estimer son niveau de vieillissement biologique, parmi lesquels le taux d’albumine dans le foie, la pression sanguine et la capacité à expirer rapidement de l’air. L’objectif : mesurer l’écart entre l’âge réel de chacun et son âge biologique.

Ces données de santé ont ensuite été croisées avec le lieu de résidence des patients, afin d’estimer leur niveau d’exposition à la chaleur au fil des années précédentes. Résultat : plus une personne a connu de fortes températures, plus son âge biologique dépasse son âge réel. Pour le quart des personnes les plus exposées, la vitesse du vieillissement augmenterait d’environ 3 % par an.

C’est la première fois que des chercheurs se penchent sur les conséquences des fortes chaleurs sur l’organisme à long terme, et non plus seulement à court terme, où l’on connaît déjà fatigue, maux de tête, déshydratation ou troubles cardiovasculaires.

Un effet comparable à une mauvaise alimentation

Le professeur Yves Rolland, qui dirige à Toulouse un institut hospitalo-universitaire consacré aux recherches sur le vieillissement, n’avait jamais rien vu de comparable. « C’est nouveau pour moi, je n’ai jamais vu un papier comparable », a-t-il déclaré à Ouest France. Selon lui, cet effet touche toutes les tranches d’âge : « Quel que soit l’âge, on voit qu’il y a une conséquence sur le vieillissement ; je ne suis pas sûr que tout le monde ait conscience de ça. »

Rolland relativise toutefois l’ampleur du phénomène. « C’est relativement faible mais c’est assez comparable à d’autres facteurs de risques comme le fait d’avoir une mauvaise alimentation ou faire peu d’exercice. Et ça touche tout le monde », a-t-il ajouté.

L’étude taïwanaise identifie des catégories plus vulnérables que d’autres : les travailleurs manuels, les habitants des zones où la climatisation reste peu répandue, et ceux qui vivent en milieu rural.

Plusieurs limites accompagnent ces conclusions. Il n’existe aucun consensus scientifique sur l’ensemble d’indicateurs qui déterminerait précisément l’âge biologique d’une personne, ce qui laisse une part d’arbitraire dans les critères retenus par les chercheurs. La méthode utilisée pour estimer le niveau d’exposition des patients aux fortes chaleurs reste, elle aussi, assez grossière.

Surtout, l’étude a été menée dans un seul pays, Taïwan, dont la superficie reste réduite. Le professeur australien Paul Beggs, spécialiste de santé environnementale, a publié un commentaire dans le même numéro de Nature Climate Change pour souligner cette limite : « Comme l’étude est circonscrite aux habitants de Taïwan, ses résultats ne peuvent pas forcément être généralisés à d’autres régions et d’autres populations, en particulier sous des climats différents. »

Beggs reconnaît malgré tout l’apport du travail taïwanais, qui « améliore notre compréhension des effets sanitaires des vagues de chaleur » et « met en évidence une corrélation importante » entre vieillissement et températures élevées.

Une autre étude, publiée début 2025 dans Science Advances, avait déjà pointé un effet similaire de la chaleur sur le vieillissement chez des patients américains, à partir d’indicateurs différents. Son ampleur reste toutefois plus limitée : les personnes étudiées étaient déjà toutes âgées, et bien moins nombreuses que dans l’étude taïwanaise.