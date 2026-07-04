Pourquoi votre corps souffre encore 10 jours après la canicule : les urgentistes confirment un pic de patients bien après le retour à la fraîcheur

Les effets de la canicule perdurent, même après le retour à la fraîcheur. Saviez-vous que des patients se rendent aux urgences jusqu’à dix jours après ?

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Anthony Jacquot
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Pourquoi votre corps souffre encore 10 jours après la canicule : les urgentistes confirment un pic de patients bien après le retour à la fraîcheur
Pourquoi votre corps souffre encore 10 jours après la canicule : les urgentistes confirment un pic de patients bien après le retour à la fraîcheur © Social Mag
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Une grande partie de la France respire enfin après l’épisode caniculaire intense qui vient de frapper le pays. Ce retour à la fraîcheur n’est pourtant pas synonyme de répit pour tout le monde : dans plusieurs régions, les effets de la chaleur se manifestent avec retard, comme le rapporte Europe 1. Météo-France prévoit déjà un nouvel épisode caniculaire à partir de ce week-end.

Le retour à la normale se fait doucement

Mardi matin, seuls trois départements (le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse) restaient en vigilance orange pour la canicule. Malgré la baisse des températures, beaucoup signalent une fatigue persistante : cette impression de « tourner au ralenti » revient souvent après des chaleurs aussi extrêmes.

Les effets physiologiques des températures extrêmes ne s’arrêtent pas avec la baisse du mercure. Stéphanie Rist, ministre de la Santé, met en garde contre cet « effet retard » sur le corps humain.

Les services d’urgences confirment la tendance. Plusieurs patients, en particulier des personnes âgées, des personnes précaires ou des malades chroniques, arrivent aux urgences jusqu’à cinq à dix jours après la fin de l’épisode caniculaire. Des jeunes, parfois en bonne santé, figurent aussi parmi ces admissions tardives. Les motifs de consultation sont surtout des symptômes persistants : migraines, fatigue intense, léthargie profonde et troubles digestifs.

Dr Faïza Bossy, médecin généraliste à Paris, compare le corps à un thermostat très énergivore. « On a beaucoup dépensé d’énergie […] et maintenant, notre corps doit de nouveau se réadapter à une température différente », précise-t-elle. Pendant les périodes de chaleur extrême, l’organisme cherche à maintenir sa température interne autour de 37 °C et évacue la chaleur par la sueur, avec une perte quotidienne de 3 à 5 litres. Ces efforts augmentent la dépense d’énergie et sollicitent des organes vitaux comme le cœur, les poumons, le cerveau, les reins et le foie.

Pour mieux gérer les effets de la chaleur et se préparer à une éventuelle nouvelle vague, plusieurs recommandations reviennent. Boire suffisamment d’eau reste essentiel, en complétant son alimentation avec des fruits riches en potassium et en magnésium, des légumes gorgés d’eau et des plats légèrement salés pour compenser la perte de sodium. Mieux vaut aussi modérer l’activité physique et soigner ses nuits de sommeil. L’alcool, lui, est fortement déconseillé pendant ces périodes. La vigilance face aux symptômes de coup de chaleur reste de mise, tout comme le respect des recommandations sanitaires pour protéger sa santé durant ces périodes de chaleur intense.

Une nouvelle canicule en vue ?

Avec la Coupe du monde de football et un mercure qui pourrait remonter, la vigilance reste de mise. Le Dr Vincent Valinducq insiste sur l’importance de bien gérer l’effort physique et mental pour éviter des complications de santé. Les tendances météo laissent présager un retour de la chaleur.

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