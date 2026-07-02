Canicule : une troisième vague de chaleur arrive la semaine prochaine, les experts préviennent que « cette fois, c’est différent »

Les températures estivales grimpent déjà fortement et le gouvernement français a lancé une nouvelle alerte à la canicule pour la semaine prochaine. Les vagues de chaleur se multiplient ces dernières années et pèsent sur les infrastructures comme sur les habitants. D’après les prévisions météorologiques, cette troisième vague pourrait être la plus forte de l’été, avec des températures capables de dépasser les 35 °C dans de nombreuses régions.

Une vague de chaleur qui arrive et qui s’annonce forte

Le phénomène derrière cette nouvelle canicule porte le nom de « dôme de chaleur ». Actuellement centré sur l’Espagne et le Portugal, ce dôme pourrait s’installer sur la France dès le dimanche 5 juillet 2026, pour trois ou quatre jours. Sébastien Thomas, journaliste au JT Météo Climat, indique : « Dans ce dôme de chaleur, on aura les mêmes conditions qu’on a connues, avec des températures peut-être un cran en dessous la nuit, mais potentiellement jusqu’à 40 degrés dans le sud de la France et autour de 35 degrés au nord ».

Cette canicule reste très forte, même si les nuits pourraient être un peu moins étouffantes que lors des épisodes précédents. Les risques de surmortalité liés à la hausse des températures, en particulier dans les hôpitaux, inquiètent les autorités sanitaires. Yann Penverne du SAMU Urgences de France explique que de nombreux hôpitaux travaillent dans des conditions de travail extrêmement difficiles : « Nombre d’hôpitaux aujourd’hui essaient de se débrouiller avec des conditions extrêmement difficiles, corrélées, on le sait, à une surmortalité ».

Ce qui est prévu pour faire face à la chaleur

Pour limiter les effets de la chaleur, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures gouvernementales. Parmi elles, la livraison de 30 000 climatiseurs pour les hôpitaux afin d’abaisser la température dans les chambres, un équipement qui améliore le confort des patients et peut peser sur leur survie. Le Premier ministre a promis que « les premiers milliers de climatiseurs seront livrés dès la fin de la semaine, au plus tard, au début de la suivante ».

Des mesures locales visent aussi à protéger les plus vulnérables, avec la fermeture possible de nombreuses crèches dès 15 heures pour assurer la sécurité des enfants. Les communes renforceront par ailleurs les moyens des centres de loisirs pendant les vacances scolaires, afin d’offrir des espaces climatisés aux enfants et aux familles.

Ce que ça va changer pour les habitants et l’environnement

Cette vague de chaleur pèsera aussi sur le quotidien des habitants, comme à Poitiers, où certains montrent des signes de lassitude devant la répétition des épisodes caniculaires. Une passante s’interroge : « Quand est-ce que ça va s’arrêter ? », tandis qu’un autre résidant confie : « Je me mettrai à l’abri et je fermerai mes volets, je vivrai dans le noir et j’attendrai que ça se passe ».

Ces conditions vont probablement provoquer un stress thermique, surtout pendant les « nuits tropicales », lorsque les températures minimales restent au-dessus de 20 °C. Des orages intenses, avec grêle et fortes rafales de vent, pourraient compliquer encore la situation dans certaines régions.