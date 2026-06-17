Ce nouveau système de pesée des fruits et légumes change tout : avec sac, filet ou sans emballage, votre ticket ne sera plus le même

Depuis janvier 2025, acheter des fruits et légumes en vrac oblige les consommateurs suisses à prendre de nouvelles habitudes. Les modifications légales suppriment la pesée systématique des sacs, mais le poids des emballages allant jusqu’à 2 grammes pourrait de nouveau entrer dans le poids net des marchandises. La décision reviendra aux détaillants à partir de 2027, rapporte le journal 20 Minutes.

Ce qui va changer dans la loi

Jusqu’à fin 2024, la règle voulait que le poids net des produits en vrac comprenne celui des sacs ou emballages. La situation a changé le 1er janvier 2025 : les consommateurs choisissent désormais leur emballage au moment de peser leurs fruits et légumes.

Ce changement fait suite à l’acceptation tacite, par le Conseil des États après le Conseil national, de la motion déposée par Daniela Schneeberger (PLR/BE). Le ministre de la Justice Beat Jans a indiqué que le Conseil fédéral soutenait cette motion, afin de laisser aux commerces de détail la possibilité de garder le système actuel et d’éviter des coûts d’adaptation trop lourds. La commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) l’a adoptée à l’unanimité.

Qui dit quoi

Plusieurs grandes enseignes, comme Migros et Lidl, ont déjà annoncé qu’elles ne reviendraient pas en arrière, ayant investi dans l’adaptation de leurs systèmes de pesée.

La Fédération romande des consommateurs (FRC), par la voix de Juliette Ivanez, conseille de conserver le système actuel pour garantir un tarif équitable, en retirant le coût des emballages empruntés du prix des produits.

Daniela Schneeberger juge que demander aux consommateurs d’indiquer l’emballage utilisé est une tâche « fastidieuse » et que ces changements alourdissent les charges des commerces de détail en matière d’informatique et de contrôle. Coop et Lidl ont également relevé les charges importantes liées à cette transition, en personnel comme en finances.

Ce que ça change pour vous

Les effets de ces modifications législatives continuent de diviser les consommateurs, qui n’en ont pas toujours saisi l’objectif. Le gain financier reste souvent minime, car la différence de poids due à l’emballage est négligeable : pour une pomme, choisir « sans emballage » ou « avec sac plastique » ne change quasiment rien au prix final.

Beaucoup de détaillants n’ont pas encore dit s’ils modifieront leur système de pesée après 2027 ou s’ils maintiendront les règles entrées en vigueur début 2025. La période de transition verra donc cohabiter différentes stratégies : certains commerces garderont le statu quo, d’autres pourraient revenir en arrière, ce qui pose des questions sur le développement durable.