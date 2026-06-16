Consigne plastique : la France peut-elle atteindre ses objectifs de recyclage ?

Lancée dans le cadre du plan plastique présenté par le gouvernement, la concertation autour de la consigne plastique entre dans une phase cruciale ce mardi 16 juin 2026. Le ministre délégué chargé de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, réunit l’ensemble des parties prenantes afin d’examiner les douze leviers identifiés pour améliorer la collecte, le recyclage, le réemploi et la sobriété dans l’utilisation des emballages plastiques.

Consigne plastique : un levier controversé au cœur du plan gouvernemental

La consigne plastique constitue aujourd’hui la mesure la plus sensible du plan présenté par l’exécutif. Selon le ministère de la Transition écologique, « il s’agit de mettre tout le monde autour de la table pour discuter des 12 leviers, dont la consigne, identifiés par le gouvernement pour améliorer nos performances en matière de collecte et de recyclage des emballages plastiques », selon des propos rapportés par l’AFP le 16 juin 2026.

Le gouvernement justifie cette relance de la consigne plastique par le retard français en matière de recyclage. Selon le cabinet de Mathieu Lefèvre, cité par l’AFP le 16 juin 2026, le taux de recyclage des emballages plastiques atteint actuellement seulement 26 %, alors que l’objectif européen est fixé à 55 % d’ici 2030. Par ailleurs, les bouteilles plastiques affichent un taux de collecte d’environ 57 %, alors que la réglementation européenne impose d’atteindre 90 % d’ici 2029.

Dans ce contexte, l’exécutif souhaite rendre la consigne plastique opérationnelle au 1er janvier 2029. Le ministère estime que cette mesure pourrait contribuer à combler une partie du retard accumulé par la France. De plus, le gouvernement rappelle que le pays verse chaque année environ 1,5 milliard d’euros à l’Union européenne en raison de ses performances insuffisantes concernant le recyclage des déchets plastiques, selon les données communiquées par le cabinet ministériel et reprises par l’AFP le 16 juin 2026.

Cependant, le ministère insiste également sur le fait que le plan plastique ne se limite pas à la seule consigne plastique. Dans un communiqué publié le 28 mai 2026, il souligne que la stratégie repose sur trois piliers complémentaires : la réduction des déchets à la source, le développement du réemploi et l’amélioration du recyclage. « Ces trois piliers ne s’opposent pas : ils sont complémentaires et doivent être pensés ensemble sur toute la chaîne de valeur », a déclaré Mathieu Lefèvre selon le ministère de la Transition écologique.

Collectivités et ONG dénoncent une « fausse consigne »

Face au projet gouvernemental, les oppositions restent nombreuses. Associations environnementales, représentants des collectivités locales et professionnels du recyclage contestent l’efficacité réelle de la consigne plastique telle qu’elle est actuellement envisagée.

Le 5 juin 2026, lors d’une conférence de presse relayée par l’AFP, plusieurs organisations ont dénoncé ce qu’elles qualifient de « fausse consigne ». Selon elles, le dispositif envisagé ne vise pas le réemploi des contenants mais uniquement leur recyclage, ce qui ne permettrait pas de réduire significativement la consommation de plastique à usage unique.

Les opposants rappellent notamment que près de 15 milliards de bouteilles plastiques sont mises sur le marché chaque année en France. Ils estiment que la consigne plastique risque avant tout de conforter le modèle du plastique jetable en donnant l’impression qu’un recyclage accru suffit à résoudre le problème environnemental.

Jean-François Vigier, vice-président de l’Association des maires de France, a ainsi déclaré le 5 juin 2026, selon l’AFP : « Nous sommes en colère et frustrés parce que c’est la troisième fois que le gouvernement ressort la fausse consigne pour faire avancer les objectifs de recyclage ». Les associations considèrent que la mesure constitue « un exemple typique de stratégie de greenwashing », selon les propos rapportés lors de cette même conférence.

Les collectivités soulignent également que les bouteilles plastiques représentent seulement une fraction des déchets plastiques. Selon l’association Amorce, elles ne constituent qu’environ 15 % des emballages plastiques mis sur le marché, alors qu’elles figurent déjà parmi les déchets plastiques les mieux recyclés avec un taux proche de 60 %, selon un communiqué publié le 26 mai 2026.

Par conséquent, les opposants estiment que la consigne plastique ne permettrait qu’une réduction marginale de la contribution française à la taxe européenne sur les plastiques non recyclés. D’après leurs calculs, l’économie réalisée ne représenterait que 4 à 6 % de la facture actuelle.

Le débat dépasse le seul recyclage du plastique

Au-delà du recyclage, les discussions de ce mardi portent sur la stratégie globale du plan plastique. Plusieurs associations regrettent que les mesures actuellement mises en avant privilégient essentiellement la collecte et le recyclage au détriment de la réduction de la production de déchets.

Dans un document publié le 15 juin 2026, Zero Waste France et plusieurs organisations environnementales estiment que le gouvernement développe davantage un « plan recyclage » qu’un véritable plan plastique. Elles réclament une approche plus ambitieuse intégrant la réduction des emballages à usage unique, le développement massif du réemploi ainsi qu’une représentation plus large de la société civile dans les discussions.

Les associations rappellent également que les objectifs européens concernent non seulement la collecte des bouteilles plastiques mais aussi la réduction progressive du plastique à usage unique à l’horizon 2040. Selon elles, la priorité devrait être donnée aux emballages réutilisables plutôt qu’à l’amélioration du recyclage des contenants jetables.

Le gouvernement affirme néanmoins vouloir poursuivre une démarche de concertation élargie. Dans son communiqué du 28 mai 2026, le ministère de la Transition écologique indiquait que les industriels, collectivités territoriales, parlementaires, associations et experts scientifiques participeraient aux travaux préparatoires du plan plastique. Mathieu Lefèvre soulignait alors que « le statu quo n’est pas tenable » et que la transformation ne pourrait réussir qu’avec « l’ensemble des acteurs autour de la table ».

La réunion de ce mardi doit ainsi permettre de clarifier les modalités de mise en œuvre des différents leviers du plan plastique. Toutefois, compte tenu des divergences persistantes entre le gouvernement, les collectivités et les ONG, la consigne plastique devrait continuer à alimenter le débat dans les prochains mois.