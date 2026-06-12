Affaire Lyhanna : pourquoi des milliers d’internautes s’en prennent à la procureure d’Auch, Clémence Meyer, au point qu’elle soit sous protection policière

L’affaire Lyhanna a provoqué une forte émotion partout en France. Le 4 juin, on découvre à Auch le corps de Lyhanna, une collégienne de 11 ans, et la ville réagit avec colère et indignation. Dans le même temps, la procureure de la République Clémence Meyer devient la cible de menaces de mort et d’une vague de haine en ligne, rapporte La Dépêche. L’affaire dépasse vite le cadre local. Elle soulève des questions sur la gestion de l’opinion publique et la protection des magistrats.

Une affaire qui bouleverse Auch dès le 4 juin

Le 4 juin, la découverte du corps de Lyhanna provoque une forte émotion à Auch. Elle est avivée par une coïncidence de calendrier : au même moment, le Journal officiel publie l’inscription de Clémence Meyer au tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade de la magistrature. Vue dans ce contexte, cette « promotion » a durci des critiques déjà virulentes contre la procureure.

Dès le 5 juin 2026, face à la montée des attaques en ligne, le ministère de la Justice a déposé plainte auprès du parquet de Paris et du Pôle national de lutte contre la haine en ligne. Les messages de haine se sont encore intensifiés le 8 juin : injures, appels à la démission et menaces de mort se sont multipliés, surtout sur les réseaux sociaux.

Une enquête à plusieurs volets et la réaction du CSM

En parallèle des mesures de sécurité, une enquête administrative a été ouverte. Elle a été confiée à trois inspections : l’Inspection générale de la justice, l’Inspection générale de la gendarmerie nationale et l’Inspection générale de l’éducation nationale. Ensemble, elles doivent déterminer s’il y a eu des défaillances judiciaires dans le traitement des plaintes visant Jérôme Barella, principal suspect dans le meurtre de Lyhanna, déjà accusé de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs.

Le 9 juin, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a publié un communiqué. Il y dit partager l’émotion des citoyens après la mort de l’enfant et appelle à la retenue. Le texte dénonce « l’instrumentalisation de cette affaire par ceux qui rendent d’avance les magistrats comptables de ce drame ». Le CSM regrette aussi le discrédit jeté sur « des milliers de magistrats » et « condamne avec la plus grande fermeté les menaces proférées à l’encontre de magistrats nommément désignés ».

Une procureure sous protection policière

Pendant que l’enquête se poursuit, Clémence Meyer est protégée au quotidien par les forces de l’ordre. Une partie du public la tient pour responsable du drame, ce qui rend cette protection nécessaire. La situation pose la question de la confiance entre la magistrature et les citoyens.

Le ministère de la Justice, sous l’autorité du garde des Sceaux Gérald Darmanin, a promis de poursuivre les auteurs d’incitation à la haine. Les institutions cherchent à calmer les attaques en ligne tout en menant les enquêtes à leur terme de façon impartiale.