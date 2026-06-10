Les Prime Days 2026 démarrent dès juin et durent 5 jours : une aubaine pour les consommateurs

L’édition 2026 des Jours Prime d’Amazon, rebaptisée « Prime Days« , vient avec une surprise. Le rendez-vous attendu par les amateurs de bonnes affaires ne se tiendra pas en juillet comme d’habitude, mais sera avancé au mois de juin. Selon Le Journal de Montreal, cet événement, réservé aux membres Prime, s’étendra sur cinq jours, du 23 au 26 juin, modifiant le calendrier des promotions estivales. Les consommateurs du monde entier, et tout particulièrement ceux de France, attendent de voir quelles réductions et nouveautés seront proposées.

Un calendrier de promos qui change

La grande nouveauté, c’est donc ce changement de date. Alors qu’auparavant les Prime Days avaient lieu en juillet, l’édition 2026 débutera le 23 juin. La raison affichée est d’attirer les consommateurs avant les départs en vacances d’été, ce qui permet à Amazon de prendre un peu d’avance sur ses concurrents. La durée est aussi modifiée : cinq jours cette année, contre quatre jours l’an dernier, ce qui laisse plus de temps aux utilisateurs pour profiter des offres.

Ce décalage répond aussi aux besoins de ceux qui prévoient un déménagement pendant cette période.

Des promos variées et alléchantes

Les Jours Prime 2026 promettent une importante vague de promotions. Parmi les rabais déjà annoncés, on trouve une réduction de 15 % sur le BBQ portatif Napoleon TRAVELQ et 34 % sur l’aspirateur sans fil Shark. Les catégories concernées sont nombreuses : remise en forme, technologie, maison, et d’autres encore.

Accès réservé aux membres Prime

Pour profiter de ces offres, il faut être abonné à Amazon Prime. L’adhésion Prime propose un essai gratuit de 30 jours qui donne accès aux offres réservées aux membres. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, Amazon propose des promotions toute l’année, mais l’astuce consiste à activer l’essai gratuit juste avant le début du Prime Day pour bénéficier des meilleures affaires.

Amazon annonce aussi des ventes flash en avant-première, ce qui veut dire que certaines des meilleures offres pourraient apparaître avant le démarrage officiel de l’événement.