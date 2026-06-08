Aviation civile : la crise pèse lourd sur les résultats des compagnies

L’Association du transport aérien international (IATA) a révélé lors de son assemblée générale à Rio de Janeiro des prévisions alarmantes pour l’aviation civile. Willie Walsh, directeur général de l’organisation qui représente 85% du trafic mondial, pointe du doigt les perturbations au Moyen-Orient liées à la guerre en Iran et l’explosion des coûts de carburant.

Les bénéfices collectifs de l’industrie aérienne mondiale chuteront de moitié pour atteindre 23 milliards de dollars en 2026. Cette contraction spectaculaire survient paradoxalement alors que le trafic continue de croître, avec 5,1 milliards de passagers transportés cette année, soit une progression de 2,4% par rapport à 2025.

Une division par deux des bénéfices prévue pour 2026

La fermeture du détroit d’Ormuz en mars 2026 constitue le déclencheur de cette crise sans précédent depuis la pandémie de Covid-19. Cette voie stratégique, par laquelle transite une partie importante des approvisionnements pétroliers mondiaux, a provoqué une hausse de 70% des prix du kérosène sur l’ensemble de l’année. The Guardian confirme cette envolée des coûts énergétiques qui place les compagnies dans une situation critique.

Les compagnies aériennes font ainsi face à une facture énergétique supplémentaire de 100 milliards de dollars en 2026. « Pour beaucoup de compagnies, l’augmentation de la facture de carburant est potentiellement existentielle », a averti Willie Walsh lors de la conférence brésilienne. Reuters souligne l’ampleur de cette révision à la baisse des prévisions, qui rappelle les heures les plus sombres du secteur.

Des hausses tarifaires incontournables

Face à cette explosion des coûts, les augmentations de prix apparaissent inévitables. « Des prix du pétrole élevés signifieront inévitablement des prix de billets plus élevés », a confirmé le directeur général de l’IATA. « Il n’y a tout simplement aucun moyen d’éviter cela. »

Sean Doyle, président-directeur général de British Airways, précise la stratégie tarifaire adoptée. Les passagers des vols long-courriers et de classe affaires supporteront l’essentiel des augmentations, tandis que les tarifs des vols court-courriers de loisir resteront les derniers impactés. 20 Minutes détaille cette stratégie différenciée qui vise à préserver l’accessibilité du transport aérien pour certains segments.

Une enquête menée par l’organisation révèle que la moitié des passagers se déclarent prêts à accepter des hausses substantielles si celles-ci reflètent l’évolution du prix du pétrole. Cette acceptation relative « augure bien d’une saison estivale forte pour l’industrie », selon Willie Walsh.

Une reconfiguration géographique des flux touristiques

L’instabilité géopolitique au Moyen-Orient pousse les voyageurs européens et britanniques à délaisser les destinations lointaines traditionnellement desservies via les hubs du Golfe au profit de destinations continentales. Cette réorientation géographique s’accompagne d’une hausse notable des réservations pour l’été 2026.

Rafael Schvartzman, vice-président de l’IATA pour l’Europe, confirme cette tendance : « L’été se présente bien, dans un contexte géopolitique instable, les touristes européens privilégient des destinations proches. » Cette reconfiguration illustre la capacité d’adaptation du marché face aux contraintes externes, phénomène que l’on observe également dans d’autres secteurs confrontés à des crises sanitaires comme l’industrie alimentaire française face aux contaminations.

De nouvelles contraintes réglementaires européennes

Parallèlement aux difficultés énergétiques, le secteur affronte de nouvelles contraintes administratives. Le système d’entrée-sortie européen (EES) menace de créer des goulots d’étranglement aux frontières, avec des temps de traitement passant de 25 secondes à 90 secondes par passager.

L’organisation conteste également le maintien du système européen d’indemnisation des retards, estimé à 8 milliards d’euros annuels pour les compagnies. Rafael Schvartzman dénonce un « Robin des bois à l’envers » où 99% des passagers financent l’indemnisation de 1% des voyageurs affectés. Cette polémique s’inscrit dans un bras de fer entre le Parlement européen, favorable au renforcement des droits des passagers, et les États membres initialement enclins à réduire ces compensations.

Une résilience malgré les turbulences

Malgré ce tableau assombri, Willie Walsh relativise la situation en la comparant à la crise sanitaire : « Vous regardez une industrie qui reste rentable et qui prévoit encore une croissance. Le trafic progresse de 2%. Si vous excluez l’impact sur le Moyen-Orient, l’environnement reste plutôt positif pour le reste du monde. »

Cette résilience témoigne de la robustesse fondamentale du secteur aérien face aux chocs externes. L’incertitude demeure néanmoins quant à la durée de cette crise énergétique et à la tolérance des consommateurs face à l’augmentation continue des coûts de transport. Les prévisions de l’IATA pour 2026 dessinent un paysage aéronautique en mutation, où l’équilibre entre rentabilité économique et accessibilité du transport aérien constitue l’enjeu central des prochains mois.