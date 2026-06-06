Matteo Arnaldi déclare forfait à Roland-Garros avant sa demi-finale : Cobolli hérite d’une place en finale face à Zverev sans jouer

Alors que les amateurs de tennis attendaient les demi-finales de Roland-Garros 2026, un coup de théâtre a tout changé. L’Italien Matteo Arnaldi, 104e joueur mondial, a déclaré forfait quelques minutes avant le début de sa demi-finale, offrant directement la place en finale à son compatriote Flavio Cobolli, confirme L’Équipe. Cette issue inattendue a secoué les supporters et les participants, rappelant combien le sport peut être imprévisible.

Une annonce de dernière minute qui a tout remis en question

L’annonce du forfait d’Arnaldi est tombée moins de 30 minutes avant le coup d’envoi prévu de la seconde demi-finale du jour, programmée ce vendredi soir sur le prestigieux court Philippe-Chatrier de la Porte d’Auteuil. Arnaldi a informé personnellement Cobolli de son retrait vers 18 heures. Pour Flavio Cobolli, 14e joueur mondial, la surprise a été totale : il a dit avoir « presque pleuré » en apprenant la nouvelle.

Même si Cobolli est déçu de ne pas avoir disputé le match, il se prépare maintenant à disputer sa toute première finale de Grand Chelem ce dimanche. Le forfait d’Arnaldi a ouvert la voie à une finale contre l’Allemand Alexander Zverev, qui s’est qualifié en battant Jakub Mensik, une victoire qui montre le très bon niveau actuel de Zverev. Pour Cobolli, cette finale est l’occasion de tenter de décrocher son premier titre majeur.

Le parcours marquant de Matteo Arnaldi

Avant ce coup dur, le parcours d’Arnaldi à Roland-Garros 2026 avait été remarqué. On le qualifiait de « marathonien de cette édition » après ses longues victoires en cinq sets contre Raphaël Collignon et Frances Tiafoe. Il avait aussi profité de l’abandon de Matteo Berrettini au tour précédent.

Mais un virus l’a frappé de manière soudaine, compromettant sérieusement ses espoirs. Il a ressenti des frissons, une fièvre supposée, des troubles gastriques, et une incapacité à se mouvoir, manger ou boire. Les symptômes sont apparus la nuit précédant la demi-finale, et Arnaldi a consulté des médecins dès 7 heures du matin pour tenter de se rétablir. Malgré sa détermination, ses efforts n’ont pas suffi et il a dû renoncer à ce qui aurait été sa première demi-finale de Grand Chelem à l’âge adulte.

Un moment fort pour Flavio Cobolli

Même s’il accède à la finale sans avoir joué cette demi-finale attendue, le parcours de Flavio Cobolli dans le tournoi reste remarquable. Qualifié sans jouer, l’Italien ressent à la fois une énorme pression et de la tristesse face au retrait d’un ami. « C’est dur », a-t-il lancé, exprimant l’émotion du moment.

Malgré tout, Cobolli a déjà entamé une préparation intensive pour affronter Alexander Zverev. Il a affirmé sa volonté de ne pas laisser passer cette chance unique de remporter un premier titre en Grand Chelem. Sa préparation va se poursuivre dans les prochaines heures pour garder le rythme et aborder sereinement ce rendez-vous décisif.