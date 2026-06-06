Pourquoi cette défaite face à la Côte d’Ivoire inquiète plus que les autres : les Bleus reproduisent les mêmes erreurs qu’avant l’Euro 2024

Au cœur d’une préparation intense pour le Mondial 2026, l’équipe de France de football est passée d’une période de confiance totale à une déconvenue surprenante. Une défaite lors d’un match amical contre la Côte d’Ivoire à Nantes a mis fin à une série d’invincibilité de dix rencontres, remettant en question les certitudes à douze jours à peine de leur premier affrontement contre le Sénégal en juin, alerte Le Monde. Ce revers interroge l’état de préparation du groupe dirigé par Didier Deschamps.

La tournée américaine qui faisait rêver

En mars, les Tricolores avaient marqué les esprits lors de leur tournée américaine en s’imposant face à des géants du football. Le Brésil et la Colombie ont été battus sur des scores convaincants de 2-1 et 3-1, respectivement. Ces performances ont propulsé l’équipe sur un « petit nuage », faisant monter très haut les attentes des fans et confirmant leur statut de favoris pour le Mondial. L’enthousiasme était tel que Didier Deschamps avouait être agacé par cet engouement, appelant à rester prudent malgré l’euphorie.

La défaite face à la Côte d’Ivoire

Le contraste est net. Le 4 juin, au stade La Beaujoire à Nantes, les Bleus ont perdu de façon inattendue contre la Côte d’Ivoire, un match où Hamad Diallo a fait la différence. Le score final de 1-2 a mis au jour des « largesses défensives » chez les Français et fait apparaître les difficultés à résoudre avant le Mondial. Cette défaite, la première depuis près d’un an, arrive à un tournant critique des préparatifs, et souligne les « erreurs » et le « comportement parfois laborieux » du groupe, comme l’a pointé Deschamps.

Dans les minutes décisives, des erreurs techniques ont coûté cher. L’action déterminante, construite par un Guéla Doué inspiré et un pressing haut parfaitement maîtrisé par les Ivoiriens, a mis en lumière des fragilités chez les Bleus. Des hésitations défensives, illustrées par des pertes de balle d’Aurélien Tchouameni, d’Adrien Rabiot et d’Ibrahima Konaté, ont été exploitées sans pitié. Malgré des interventions salutaires de Dayot Upamecano et de Mike Maignan, leaders défensifs, la pression a révélé des points à travailler en urgence.

Et maintenant, la préparation pour le Mondial

Avec la Coupe du Monde 2026 coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’équipe de France sait qu’elle devra corriger ces lacunes. Les matchs du premier tour contre le Sénégal, l’Irak et la Norvège s’annoncent décisifs. Une éventuelle deuxième défaite lors du prochain match amical contre l’Irlande du Nord à Lille ferait monter la pression sur les 26 joueurs sélectionnés et sur le sélectionneur, considéré comme un brillant tacticien. L’heure est encore à l’optimisme, mais avec une vigilance renforcée.

La défaite contre la Côte d’Ivoire pourrait servir de « piqûre de rappel », poussant l’équipe à peaufiner deux ou trois éléments importants, comme l’a souligné Aurélien Tchouameni. Dans l’exigence des compétitions internationales, « mieux vaut perdre une rencontre amicale que lors des phases de poule ». Le message de Didier Deschamps reste clair : « si on avait besoin d’une piqûre de rappel, on l’a eue. »