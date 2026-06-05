Garage automobile : la DGCCRF épingle des pratiques encore trop fréquentes

Le 4 juin 2026, la DGCCRF a publié les résultats d’une vaste campagne de contrôle menée dans le secteur de l’entretien automobile. Cette enquête, relayée notamment par les services du ministère de l’Économie, montre que le garage demeure un point de vigilance majeur pour les autorités. Derrière les chiffres se dessine un constat sévère sur le respect des obligations d’information imposées aux professionnels.

Garage : des contrôles massifs et un taux d’infraction toujours élevé

En 2024, les enquêteurs de la DGCCRF ont contrôlé plus de 1 600 garages, centres automobiles et concessionnaires à travers la France. Pourtant, malgré les campagnes de sensibilisation successives, près de 40 % des établissements inspectés ont présenté des manquements ayant donné lieu à des mesures correctives ou répressives, selon les chiffres officiels communiqués par l’administration.

Les infractions constatées concernent principalement l’information du consommateur. Dans de nombreux garages, les tarifs affichés sont incomplets, difficilement lisibles ou absents. De plus, certaines prestations pourtant régulièrement facturées ne font pas l’objet d’une information préalable suffisante. Les contrôleurs évoquent notamment les frais de diagnostic, de gardiennage ou encore certains coûts de main-d’œuvre. Cette situation est d’autant plus problématique que le client ne dispose pas toujours des éléments lui permettant de comparer efficacement les offres avant de confier son véhicule à un garage.

Prix opaques, devis incomplets : les infractions qui inquiètent la profession

Au-delà des simples défauts d’affichage, les enquêteurs ont relevé des pratiques pouvant avoir un impact direct sur le montant payé par l’automobiliste. Plusieurs garages ont ainsi été épinglés pour des factures insuffisamment détaillées ou pour des informations incomplètes concernant la nature exacte des prestations réalisées. Selon la DGCCRF, certains documents ne permettent pas au client d’identifier précisément les opérations effectuées ni leur coût réel.

RTL rapporte les propos de François Carlier, délégué général de l’association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV), qui a réagi aux résultats de l’enquête. Il a déclaré : « La profession a intérêt à faire le ménage ». Par ailleurs, la DGCCRF souligne que les manquements relevés concernent aussi des pratiques commerciales trompeuses. Dans certains cas, les consommateurs n’ont pas reçu toutes les informations nécessaires avant la réalisation des travaux. Or, l’obligation d’information constitue l’un des piliers de la réglementation applicable au garage automobile. Les autorités considèrent que cette transparence est indispensable pour garantir une concurrence loyale et protéger le client.

Le garage automobile sous pression face aux exigences de transparence

Cette nouvelle enquête intervient dans un contexte où les coûts d’entretien automobile demeurent élevés pour de nombreux ménages. Dès lors, chaque intervention réalisée dans un garage représente une dépense significative. Les autorités rappellent donc que l’information sur les prix doit être claire avant toute réparation et que les factures doivent détailler précisément les prestations exécutées.

Le constat n’est d’ailleurs pas totalement inédit. Les précédentes enquêtes de la DGCCRF avaient déjà mis en évidence des anomalies récurrentes dans le secteur. En 2022, l’administration relevait encore de nombreux manquements liés à l’information précontractuelle, à l’affichage des prix ou au respect de certaines obligations environnementales. Des procès-verbaux administratifs et pénaux avaient alors été dressés pour les cas les plus graves.

Cependant, les chiffres publiés en juin 2026 montrent que les difficultés persistent malgré les rappels réglementaires. Selon les données reprises par Que Choisir le 3 juin 2026, 40 % des 1 613 établissements contrôlés présentaient au moins une anomalie. Pour les représentants des consommateurs, cette proportion demeure trop élevée dans un secteur où la relation de confiance entre le client et le garage constitue un élément central.

Le ministère de l’Économie insiste désormais sur la nécessité de poursuivre les contrôles. L’objectif est double : faire respecter les règles d’information et améliorer la transparence tarifaire dans les garages. Pour les professionnels respectueux de la réglementation, ces opérations constituent également un moyen de valoriser les bonnes pratiques et de distinguer les acteurs vertueux des établissements en infraction.