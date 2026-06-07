« C’est un crime de guerre » : plus de 20 000 lycéens signent une pétition en 48 h pour exiger une enquête sur un examen

Une récente épreuve de mathématiques du A-level au Royaume-Uni a provoqué une vive réaction chez les lycéens britanniques. En moins de 48 heures, une pétition a récolté près de 25 000 signatures, réclamant une enquête approfondie sur la difficulté de cet examen. Sur Change.org, les élèves ont décrit l’épreuve comme titanesque, avec plusieurs niveaux de raisonnement et des approches inédites. Ce tollé a mis en lumière la pression croissante ressentie par les jeunes face aux examens nationaux.

Pourquoi on parle d’une crise éducative

Le 3 juin, les étudiants britanniques ont passé l’épreuve n°1 de mathématiques du A-level 2026. Conçue pour évaluer des compétences avancées, cette épreuve a toutefois été jugée anormalement difficile par beaucoup. Les témoignages s’accumulent et décrivent un examen pénalisant, surtout pour ceux déjà en difficulté. Une élève a raconté avoir été terrassée par l’angoisse pendant les 30 dernières minutes et n’avoir plus réussi à écrire quoi que ce soit. D’autres ont exprimé leur colère, certains allant jusqu’à parler d’un « crime de guerre » comme le cite GB News. Le sentiment d’injustice est très présent chez les candidats. La pétition, en plein essor, demande qu’on examine sérieusement les conséquences de cette difficulté sur les résultats académiques nationaux.

Qui intervient et que disent-ils

Plusieurs acteurs institutionnels sont directement concernés. Les lycéens qui ont lancé la pétition s’adressent au régulateur britannique des examens, Ofqual, pour qu’il se penche sur la situation. De son côté, Pearson Edexcel, l’organisme responsable de l’organisation de l’examen, a assuré que les barèmes de notation seraient ajustés, déclarant : « Si un sujet s’avère plus difficile que les années précédentes, les seuils de notation seront ajustés en conséquence ».

Ofqual a déjà commencé à surveiller de près les procédures de correction menées par Pearson Edexcel. Dans une déclaration, ils ont affirmé leur engagement envers les élèves : « Notre priorité, ce sont les élèves, et nous voulons nous assurer que leurs notes reflètent fidèlement ce qu’ils savent, ce qu’ils comprennent et ce dont ils sont capables ». La situation demande une réponse rapide et mesurée pour apaiser les inquiétudes croissantes.

Ce que racontent les médias et quelles suites possibles

Les médias britanniques, comme The Independent, ont relayé l’information en soulignant la complexité jugée anormale de l’épreuve. Parallèlement, la Press Association a partagé la réaction officielle d’Ofqual face à la crise. Ces relais médiatiques amplifient la voix des élèves et attirent l’attention nationale sur le dossier.

La pétition appelle explicitement le régulateur à mener une enquête approfondie. Les lycéens veulent que les responsables réexaminent l’épreuve concernée et évaluent ses conséquences sur les performances des étudiants à l’échelle nationale, en envisageant des alternatives telles que le contrôle continu.