Google permet désormais d’effacer votre numéro de téléphone et votre adresse de n’importe quel site : voici comment faire la demande en 2 minutes

À l’ère numérique, protéger ses données personnelles devient une priorité pour beaucoup. De nombreuses informations postées en ligne, numéro de téléphone, adresse postale, variantes de nom, restent facilement accessibles via des moteurs de recherche comme Google. Ces données peuvent provenir de publications anciennes ou d’annuaires auxquels on s’est abonné il y a dix ans, et elles refont souvent surface, exposant notre vie privée. Pour répondre à ces inquiétudes, Google propose un outil pour gérer et demander la suppression de ces informations.

Vos infos restent visibles longtemps

Les données personnelles publiées en ligne peuvent venir de partout : une vieille annonce, un compte oublié, un ancien CV sur un site d’emploi. Des plateformes comme Leboncoin laissent parfois des annonces traîner pendant des années sans être supprimées. Les forums oubliés sont aussi plein de numéros postés « pour être recontacté plus facilement ». Dans un contexte où les arnaques se multiplient, notamment les appels douteux et les SMS frauduleux du type « votre colis ne rentrait pas dans la boîte aux lettres », il vaut mieux éviter que ces coordonnées soient accessibles publiquement.

Cette exposition presque permanente peut générer une forme de saturation sociale et psychologique. Voir ses coordonnées apparaître dans les résultats Google, c’est non seulement une intrusion dans sa vie privée, mais aussi une porte ouverte aux intentions malveillantes. Pour aider les utilisateurs, Google propose désormais un outil dédié : « Résultats vous concernant ».

L’outil « Résultats vous concernant » : comment ça marche ?

Google a lancé « Résultats vous concernant » pour permettre aux internautes de repérer facilement des résultats de recherche qui affichent leurs informations personnelles et de demander directement leur retrait des résultats Google. L’outil surveille plusieurs types d’informations : numéro de téléphone, adresse mail, adresse postale et certaines variantes de votre nom.

Pour y accéder : ouvrez Google et cliquez sur votre photo de profil en haut à droite de l’écran. Allez dans « Gérer votre compte Google », puis dans l’onglet « Données et confidentialité ». Descendez jusqu’à la rubrique « Résultats vous concernant » pour gérer vos préférences. Vous pouvez aussi taper « Résultats vous concernant » dans la barre de recherche pour y arriver directement.

Après avoir enregistré vos données, Google lance une analyse automatique pour repérer les pages où vos informations apparaissent dans les résultats. Une fois ces pages identifiées, cliquez sur les trois petits points à côté du lien du résultat et choisissez « Supprimer le résultat ». Google proposera plusieurs motifs pour justifier la demande, notamment la présence d’informations personnelles ou un risque pour la vie privée.

Ce que ça ne fait pas (et ce que vous pouvez faire en plus)

Il faut bien garder en tête que supprimer un résultat des recherches Google ne fait pas disparaître la donnée du site d’origine. Le moyen le plus sûr pour faire disparaître une information à la source est de contacter directement le propriétaire du site concerné. Cela dit, empêcher la remontée dans les résultats Google reste une étape importante pour réduire votre exposition : même si le lien existe toujours en ligne, ne plus le voir apparaître dans les recherches change déjà beaucoup de choses.

Si vous voulez aller plus loin, il est possible d’ouvrir une demande officielle via la page internationale de Google consacrée à la suppression de numéros. Un justificatif sera nécessaire, ainsi qu’une explication de votre cas en anglais pour le moment. Les résidents européens doivent aussi démontrer que la suppression est nécessaire pour eux.