« Un immense échec » : Darmanin furieux après la mort de Lyhanna, le suspect était déjà connu de la justice et pourtant libre

La France est bouleversée après la découverte du corps de Lyhanna, une jeune fille de 11 ans, portée disparue le 29 mai 2026. Cette affaire a mobilisé les enquêteurs et mis en lumière des dysfonctionnements au sein du système judiciaire et administratif français. D’après BFMTV, le corps de l’enfant a été retrouvé dans un silo à grain abandonné le 5 juin 2026, près du village de Puycasquier, déclenchant plusieurs enquêtes judiciaires et administratives.

Une découverte douloureuse : l’enquête continue

Le laboratoire génétique a confirmé l’identité de Lyhanna par comparaison d’ADN, mais les causes exactes de sa mort restent à établir. La première autopsie n’a pas livré de conclusions claires, et des expertises anatomopathologiques et toxicologiques complémentaires ont été demandées. Le site où le corps a été retrouvé, autrefois exploité par l’entreprise agricole Val de Gascogne, est désaffecté depuis sept à huit ans, selon le maire de Puycasquier.

Le parquet d’Agen a pris la main sur l’affaire, requalifiant l’enquête pour « enlèvement, séquestration et meurtre d’une mineure de moins de 15 ans ». La désignation de Jérôme Barella, un homme de 41 ans, comme principal suspect a relancé le débat autour de ses antécédents judiciaires, qui avaient été passés sous silence. Mis en examen pour meurtre, Barella a déjà fait l’objet de plusieurs plaintes pour agressions sexuelles et viols.

Une colère politique et publique qui monte

La tragédie a suscité une vive émotion parmi les responsables politiques et les ministres, pointant des défaillances institutionnelles. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, a parlé d’un « immense échec » du système judiciaire et a promis des sanctions si des manquements sont établis, soulignant la nécessité d’une réforme du système judiciaire. Emmanuel Macron, président de la République, a exprimé sa solidarité envers la famille et a reconnu des dysfonctionnements qu’il a qualifiés de systémiques et individuels. Sébastien Lecornu, Premier ministre, a ordonné une enquête administrative dont les conclusions sont attendues sous quinze jours.

Éric Ciotti, maire de Nice, a annoncé une proposition de loi sévère visant à durcir les peines pour les crimes commis contre des mineurs. L’association France Victimes, par la voix de Jérôme Moreau, a appelé à un « Grenelle national sur les crimes commis contre les mineurs », insistant sur l’urgence de réformes pour mieux protéger les jeunes victimes face aux dangers pour les mineurs.

Solidarité et mobilisations locales et nationales

Un mouvement de solidarité s’organise, localement et au niveau national. La commune de Fleurance, où vivait Lyhanna, a prévu une marche blanche en hommage à l’enfant, rassemblant habitants et autorités locales, tout en demandant de ne pas politiser l’événement. Des associations et collectifs comme Nous Toutes, Enfantiste, et la Fondation des femmes annoncent qu’ils manifesteront leur soutien aux victimes de violences.