Elles avaient 13, 14 et 15 ans : trois adolescentes perdent la vie dans un accident de la route

Trois jeunes adolescentes ont perdu la vie dans un accident de la route survenu dans le département de la Haute-Loire dans la nuit du 17 au 18 avril 2026. Ce drame, qui a aussi fait plusieurs blessés, a profondément ému les habitants et pose des questions sur les circonstances de la collision sur la RN88.

Ce qui s’est passé

Dans la nuit de vendredi à samedi, peu avant 2 heures du matin, deux véhicules circulaient sur la RN88, entre Saint-Ferréol-d’Auroure et Firminy en Haute-Loire. C’est sur ce tronçon que le choc est intervenu : le premier véhicule, qui transportait sept personnes, a été percuté par un second véhicule. Malgré l’intervention massive des secours, trois adolescentes présentes à bord du premier véhicule sont décédées ; elles avaient 13, 14 et 15 ans.

Les secours sur place et l’état des victimes

Aux premières heures de la nuit, près de 40 sapeurs-pompiers sont intervenus sur place, venus des départements de la Loire et de la Haute-Loire, pour prendre en charge l’accident et les victimes. Quatre personnes ont été blessées : trois ont été classées en urgence absolue, dont un homme de 20 ans, un autre de 18 ans, et une personne dont l’identité n’a pas été précisée. Une jeune fille de 14 ans a été prise en charge en urgence relative. Les opérations de secours et l’enquête préliminaire ont entraîné la fermeture de la RN88 jusqu’à 5 h 30 du matin, rendant l’accès à ce tronçon limité pendant plusieurs heures.

Qui est mis en cause et quelles suites ?

L’enquête, dirigée par le parquet du Puy-en-Velay, vise à établir précisément les circonstances de l’accident. Selon le procureur, cité par Le Progrès, le véhicule percuté « semblait être à faible allure, peut-être avec un problème moteur […] ce qui pourrait en partie expliquer l’accident ». Le conducteur du deuxième véhicule, un jeune homme d’une vingtaine d’années, a été testé positif à l’alcool. Après la collision, il « aurait pris la fuite », même si son état n’a pas nécessité d’hospitalisation. Il est placé en garde à vue et fait face aux accusations de « homicide routier » et de « blessures involontaires par un conducteur ».