Électricité : les prix vont grimper dès cet été

Une nouvelle hausse des tarifs électriques dès août

Les factures d’électricité vont s’alourdir cet été. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a confirmé que les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité augmenteront au 1er août 2026, avec des hausses de 3,04 % pour le réseau de distribution (Enedis) et 3,34 % pour le transport (RTE). Cette évolution marque un retour à la hausse après la pause observée en février.

Cette augmentation des coûts de réseau, composante essentielle de la facture qui rémunère le transport et la distribution de l’électricité, résulte principalement de l’inflation prévisionnelle pour 2026 (1,30 %) et des écarts entre prévisions et réalité de l’année précédente.

Un hiver doux qui coûte cher aux consommateurs

Paradoxalement, c’est la météorologie clémente de 2025 qui explique en grande partie cette hausse. L’hiver plus chaud que prévu a conduit les Français à moins chauffer, réduisant leur consommation d’électricité. Résultat : Enedis a encaissé 231,6 millions d’euros de recettes en moins par rapport aux prévisions, créant un déficit que le régulateur compense par un coefficient d’apurement plafonné à 3 %.

Ce mécanisme technique, destiné à équilibrer les comptes entre gestionnaires de réseau et régulateur, pèse aujourd’hui sur la facture des ménages. Un exemple concret des effets pervers d’un système tarifaire complexe où les économies d’énergie d’une année se transforment en surcoûts l’année suivante.

Des factures qui grimpent de 7 à 26 euros par an

Concrètement, cette révision représente environ 1 % d’augmentation TTC pour les consommateurs raccordés au réseau de distribution. Mais l’impact varie considérablement selon le profil de consommation : un studio subira une hausse de 7 euros annuels, une maison moyenne de 15 euros, tandis qu’une grande maison tout électrique verra sa facture s’alourdir de 26 euros par an.

Cette différenciation s’explique par la structure tarifaire : la part fixe (abonnement) augmente plus vite que le prix de l’énergie, pénalisant davantage les petits consommateurs. Une logique qui interroge l’équité sociale du système tarifaire français.

L’option Tempo perd de son attrait

L’analyse des différentes options tarifaires révèle des évolutions contrastées. L’option Base reste relativement épargnée avec une progression de 0,80 % du prix du kWh sur six mois. L’option heures pleines/heures creuses maintient également une hausse mesurée : +0,85 % en heures pleines et +0,61 % en heures creuses.

En revanche, l’option Tempo, prisée par les gros consommateurs pour ses tarifs avantageux en période normale, voit toutes ses plages tarifaires bondir de 8 % à 9,6 % sur douze mois. Son avantage concurrentiel s’érode progressivement, remettant en question son attractivité pour les ménages équipés de chauffage électrique.

Des investissements massifs qui pèsent sur les coûts

Cette hausse s’inscrit dans un contexte de transformation profonde du système électrique français. La modernisation du réseau, le déploiement des énergies renouvelables et l’adaptation aux nouveaux usages (véhicules électriques, pompes à chaleur) nécessitent des investissements considérables. Des coûts que les consommateurs financent via les tarifs de réseau.

Les gestionnaires doivent également composer avec une volatilité croissante de la demande, liée aux aléas climatiques. Comme l’illustrent certains incidents techniques imprévisibles, le réseau électrique fait face à des défis multiples qui complexifient sa gestion et son financement.