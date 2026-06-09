Les forfaits téléphoniques sont de plus en plus chers

Une envolée tarifaire sans précédent bouleverse la téléphonie mobile

Les forfaits mobiles français connaissent une explosion tarifaire historique. Le baromètre Ariase de juin 2026 révèle une hausse vertigineuse de 47,4% en un an, portant le prix moyen d’un forfait avec appels illimités et 20 Go à 14,51 euros mensuels, contre 9,84 euros douze mois plus tôt.

« Dans notre baromètre de juin, on constate 47,4% de hausse sur un an. Cela paraît énorme, mais s’explique parce qu’en juin de l’année dernière, on atteignait le prix le plus bas à 9,84 euros en moyenne », explique Fabien Charmetant, responsable d’Ariase.com. Cette progression marque une rupture brutale avec la décennie de guerre tarifaire qui caractérisait le secteur.

Une spirale inflationniste qui s’accélère

L’augmentation s’amplifie : 7,4% rien que sur le mois de juin, soit environ un euro supplémentaire par palier. L’indice du prix au gigaoctet, calculé par Edcom, illustre cette dérive spectaculaire. Stabilisé entre 12 et 13 centimes au premier trimestre 2026, il a bondi à 17-18 centimes fin avril, puis à 28 centimes en quelques semaines.

Cette flambée des prix reflète une stratégie délibérée des opérateurs, qui abandonnent les offres au rapport qualité-prix équilibré pour polariser le marché.

La disparition programmée du juste milieu

Les opérateurs déploient une tactique implacable : supprimer les forfaits adaptés aux besoins réels pour rabattre les consommateurs vers deux extrêmes. D’un côté, des offres minimalistes à 2 euros avec un gigaoctet, insuffisant pour un usage normal. De l’autre, des forfaits surdimensionnés à 200, 300 ou 350 Go, que personne ne consomme intégralement.

Entre ces extrêmes prolifèrent les offres enrichies artificiellement : forfaits « spécial voyage », avec beIN Sports, applications TV ou VPN intégrés. Autant de prétextes pour justifier l’alourdissement de la facture, alors que les Français consomment en moyenne 18,7 Go par mois selon l’ARCEP.

« On a des offres entrée de gamme qui contiennent trop peu de data, et de l’autre côté des offres trop dotées et donc trop chères », confirme Fabien Charmetant. Cette inadéquation révèle la nouvelle logique commerciale des opérateurs, qui privilégient la rentabilité immédiate.

Le rachat de SFR catalyse la hausse

La perspective d’un marché réduit de quatre à trois acteurs majeurs alimente cette escalade tarifaire. Le 6 juin, Bouygues Telecom, Iliad (Free) et Orange ont signé le protocole d’acquisition de SFR pour 20,35 milliards d’euros, transformant les stratégies concurrentielles.

« Il y a bien un lien de cause à effet entre le rachat de SFR et la hausse de prix », souligne le spécialiste d’Ariase. « On constate un changement à partir du moment où les négociations entre opérateurs ont été lancées en octobre 2025, ensuite une phase d’attentisme, avec une stabilisation des prix, puis une nouvelle hausse en ce moment. »

Les précédents européens alimentent les inquiétudes. Selon Stéphane Dubreuil, expert en télécommunications, les consolidations en Irlande, Allemagne et Royaume-Uni suggèrent « une remontée des prix assez douce sur deux ans de 5% à 7% ». L’exemple autrichien, avec la fusion Hutchison 3G/Orange en 2013, avait provoqué des hausses de 20% dans l’année. Une étude du Berec de 2018 confirme que ces opérations s’accompagnent systématiquement d’augmentations de 5% à 25%.

Des promesses d’opérateurs peu convaincantes

Face aux critiques, les dirigeants des trois acquéreurs tentent de rassurer. « Cette transaction et la valeur créée par cette transaction ne viennent absolument pas d’hypothèses de prix qui augmenteraient », assure Aurélia Roussel, membre de la direction financière d’Orange. Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, renchérit : « On va avoir d’autant plus de moyens financiers pour investir, afin de se différencier. »

Ces déclarations peinent à convaincre les observateurs, qui rappellent que les enjeux financiers de cette opération dépassent largement les considérations tarifaires affichées publiquement.

Les derniers bastions de la guerre des prix

Dans ce paysage bouleversé, quelques opérateurs virtuels résistent encore. Lebara propose un forfait 250 Go à 8,99 euros mensuels, soit 0,036 euro par gigaoctet contre 0,17 euro en moyenne. YouPrice maintient également des tarifs agressifs avec son offre 200 Go à 9,99 euros.

Ces acteurs de niche profitent temporairement de leur positionnement marginal. Leur capacité de résistance interroge toutefois, quand même les marques low-cost historiques comme RED by SFR, Sosh ou B&YOU ont cédé à la contagion haussière.

Vers une normalisation européenne inéluctable

Fabien Charmetant anticipe « une hausse de deux à trois euros au moins, d’ici un an à 18 mois ». Cette projection porterait les forfaits actuels vers 18-19 euros, rejoignant les standards européens. La France bénéficiait jusqu’alors d’abonnements parmi les moins chers au monde : deux fois moins élevés qu’en Allemagne, quatre fois moins qu’aux États-Unis.

Cette mutation marque la fin d’une exception française forgée par une concurrence particulièrement intense. Pour les 80 millions d’abonnés mobiles, elle représente un défi budgétaire significatif dans un contexte où le téléphone portable constitue un besoin essentiel.

L’ARCEP devra démontrer son efficacité régulatrice pour éviter que cette consolidation ne se traduise par une ponction excessive sur les budgets familiaux. Les pouvoirs publics font face à un enjeu majeur : préserver le pouvoir d’achat face aux stratégies oligopolistiques des géants des télécommunications. L’évolution des prochains mois dira si cette révolution tarifaire trouvera ses limites ou si elle consacre définitivement l’alignement français sur les pratiques européennes.