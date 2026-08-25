Michel Taube et Radouan Kourak reçus par Alex Borg, chef de l’opposition maltaise

Lundi 24 août, Alex Borg, chef du Parti nationaliste et leader de l’opposition à Malte, a reçu Michel Taube et Radouan Kourak au siège du PN pour un long échange consacré à l’avenir de Malte et de l’Europe.

Les deux Français ont été reçus chaleureusement par le dirigeant maltais. Michel Taube est le fondateur d’Opinion Internationale et d’Ensemble contre la peine de mort. Radouan Kourak préside quant à lui le groupe de presse et de communication InterVision.

Pendant la rencontre, les trois hommes ont abordé de nombreux sujets : avenir de l’Union européenne, économie, immigration, souveraineté, identité, compétitivité et transformations sociales et démographiques de Malte.

Alex Borg a également présenté les priorités qu’il souhaite défendre à la tête du Parti nationaliste et sa vision de l’avenir de cette formation historique.

Le PN est un parti de droite et de centre droit, membre du Parti populaire européen. Il appartient donc à la même famille politique continentale que Les Républicains français.

Élu chef du Parti nationaliste en septembre 2025, Alex Borg a déjà réussi à réduire fortement l’écart électoral avec le Labour. Lors des élections de mai 2026, celui-ci est tombé à environ 22 000 voix, contre près de 40 000 précédemment.

À 31 ans, le leader de l’opposition entend poursuivre la reconstruction de son parti avec l’objectif de le ramener au pouvoir lors d’une future alternance.

La situation économique maltaise a également occupé une place importante dans les discussions, avec notamment les questions liées à la croissance démographique, aux infrastructures, au logement et au développement de nouvelles activités économiques.

Radouan Kourak, établi à Malte depuis plusieurs années et partageant son temps entre Paris et l’archipel, y mène également différents projets économiques et entrepreneuriaux.

La rencontre s’est déroulée dans une atmosphère particulièrement chaleureuse. Michel Taube et Radouan Kourak ont souligné la qualité et la franchise des échanges avec Alex Borg, qui devraient se poursuivre dans les prochains mois.