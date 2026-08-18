Rentrée 2026 : 3 millions de familles aidées, 7 millions d’enfants oubliés

Le 18 août, 3 millions de familles reçoivent l’allocation de rentrée scolaire. Pourtant, derrière ce chiffre rassurant se cache une réalité plus sombre : 70 % des familles avec enfants scolarisés n’en bénéficient pas. Pire encore, pour celles qui la perçoivent, l’aide ne couvre qu’un tiers des dépenses réelles. Comment une allocation censée garantir l’égalité des chances creuse-t-elle finalement les fractures éducatives ?

L’ARS couvre 30 % des familles : qui est vraiment exclu ?

Les Caisses d’allocations familiales versent aujourd’hui l’ARS à près de 3 millions de foyers, couvrant 5 millions d’enfants âgés de 6 à 18 ans. Les montants varient de 426,87 euros pour les 6-10 ans à 466,02 euros pour les 15-18 ans. Mais la France compte environ 10 millions de familles avec enfants scolarisés. Seule une minorité franchit la barrière des plafonds de ressources : 28 956 euros pour un enfant, 35 638 euros pour deux, 42 320 euros pour trois. Au-delà, aucune aide.

Selon la Confédération Syndicale des Familles, seuls 30 % des foyers bénéficient effectivement de l’allocation. Les 70 % restants assument seuls l’intégralité des frais. Un système qui exclut massivement au nom d’un ciblage strict, sans considération pour les situations intermédiaires.

La classe moyenne inférieure : trop riche pour l’ARS, trop pauvre pour s’en passer

Un couple avec deux enfants gagnant 36 000 euros annuels dépasse le plafond de 362 euros. Pourtant, leur budget mensuel disponible par personne frôle à peine 1 200 euros nets. La rentrée représente un choc financier comparable à celui des familles aidées, mais sans filet de sécurité. Les classes moyennes inférieures subissent une double peine : exclues des dispositifs sociaux, elles peinent à absorber des dépenses concentrées sur quelques semaines.

Les familles monoparentales, les travailleurs précaires aux revenus irréguliers, les indépendants aux bénéfices fluctuants tombent régulièrement dans ce vide administratif. L’ARS fonctionne comme un couperet binaire : tout ou rien. Aucune progressivité, aucune modulation selon les charges réelles du foyer.

Disparités territoriales : la rentrée ne coûte pas pareil partout

En milieu rural, les transports scolaires ne sont pas systématiquement gratuits. Certains départements facturent jusqu’à 300 euros par an et par enfant. Dans les métropoles, les familles bénéficient d’une offre éducative dense, de bibliothèques municipales, d’activités périscolaires subventionnées. En zone rurale, l’absence d’infrastructures contraint les parents à des déplacements coûteux, à l’achat systématique de matériel que les écoles urbaines prêtent.

Les communes riches distribuent des kits de fournitures gratuits, des chèques-livres, des aides complémentaires. Les communes pauvres n’ont pas ces marges budgétaires. L’ARS, versée uniformément, ignore totalement ces écarts territoriaux. Un enfant scolarisé à Mayotte ne rencontre pas les mêmes contraintes qu’un élève parisien, mais reçoit la même aide.

Le coût réel de la scolarité : l’ARS ne couvre qu’un tiers

Selon la Caisse nationale d’allocations familiales, les familles consacrent en moyenne 1 315 euros par enfant et par an à la scolarité. L’ARS, même au maximum, ne dépasse pas 466 euros. Elle couvre donc 35 % des dépenses annuelles. La Confédération Syndicale des Familles enfonce le clou : « L’ARS ne couvre absolument pas les dépenses liées à la scolarité tout au long de l’année. » Sorties scolaires, matériel informatique, cotisations sportives, soutien scolaire : autant de postes budgétaires ignorés par l’allocation.

Le coût de la rentrée stricto sensu varie de 198 euros en élémentaire à 426 euros au lycée, selon la CSF. L’ARS suffit à peine à couvrir ce pic de dépenses concentré sur août et septembre. Ensuite, les familles assument seules les charges mensuelles : cantine, transports, activités périscolaires.

Les deux tiers des dépenses de rentrée se répartissent entre vêtements, cantine et fournitures scolaires. Les vêtements représentent un poste majeur : les enfants grandissent, les uniformes ou tenues exigées par certains établissements coûtent cher. La cantine, facturée entre 3 et 5 euros par repas, atteint 600 à 900 euros annuels. Les fournitures, malgré des listes allégées, dépassent régulièrement 100 euros par enfant au collège et au lycée.

Les familles modestes adoptent des stratégies de survie : achats en promotion dès juillet, réutilisation du matériel de l’année précédente, recours aux associations caritatives. Mais même avec ces ajustements, l’allocation reste insuffisante face aux dépenses réelles.

L’aide insuffisante face à l’inflation : le pouvoir d’achat se réduit

L’ARS augmente de 0,8 % en 2026. Dans le même temps, l’inflation générale atteint 1,8 % en juin. La CSF dénonce un écart qui érode mécaniquement le pouvoir d’achat des bénéficiaires. Chaque année, l’allocation achète moins de fournitures, moins de vêtements, moins de repas. Les familles modestes subissent une perte sèche, aggravée par la hausse des prix alimentaires et énergétiques.

Depuis 2015, l’ARS progresse moins vite que l’inflation cumulée. Le rattrapage promis n’intervient jamais. Les organisations familiales réclament une indexation automatique sur l’inflation réelle, voire une revalorisation exceptionnelle pour compenser les années de retard.