Une année blanche pour les retraites et la CAF en 2027 : combien allez-vous perdre ?

Roland Lescure, ministre de l’Économie, a estimé dans un entretien accordé au journal Libération le 13 août 2026 que la question de la contribution des retraités aisés à l’effort de redressement, par exemple par une indexation plus modérée de leurs pensions, méritait d’être posée.

Le ministre pose toutefois une limite claire : « préserver les retraités les plus modestes ». Il ne s’agit pas, insiste-t-il, d’un gel généralisé de toutes les pensions, mais d’une indexation plus modérée pour les retraités jugés aisés. Aucun seuil de revenu n’est pour l’instant arrêté. Matignon a précisé la semaine du 10 au 14 août 2026 qu’aucun arbitrage n’avait été rendu, la mesure restant au stade d’hypothèse de travail.

Une piste déjà évoquée fin juillet

Cette sortie médiatique n’est pas isolée. Le 30 juillet 2026, sur France Inter, Roland Lescure avait déjà indiqué vouloir « regarder ces histoires d’indexation à l’inflation », y voyant une manière efficace de faire des économies. Le lendemain, sur Sud Radio, David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics, reconnaissait à son tour qu’un « débat sur les indexations automatiques indifférenciées » devrait avoir lieu, tout en rappelant que ces mécanismes se font à chaque fois au détriment d’autres investissements indispensables.

Actuellement, les retraites de base sont revalorisées chaque année selon l’inflation. Ce mécanisme a produit une hausse des pensions d’environ 15 % entre janvier 2022 et janvier 2026. Selon les calculs du ministère de l’Économie, cette revalorisation automatique représente environ 6 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2026.

Bercy estime par ailleurs que les retraites françaises augmenteraient d’environ 7 milliards d’euros par an de plus que la moyenne européenne, alors que les pensions représentaient déjà 370 milliards d’euros de dépenses en 2023.

Les écarts entre retraités justifient, selon un économiste, un ciblage fin des mesures : le niveau de vie médian des retraités s’établissait à environ 25 420 euros annuels en 2023 d’après l’Insee, tandis que les 10 % les plus aisés dépassaient 44 800 euros par an.

Les aides de la CAF aussi dans le viseur

Plusieurs pistes discutées dans le cadre du budget de la Sécurité sociale évoquent, au-delà des retraites, une année blanche pour certaines prestations sociales, c’est-à-dire l’absence de revalorisation automatique sur l’inflation. Sont régulièrement cités les aides au logement, l’allocation aux adultes handicapés et certaines prestations familiales.

Le risque, pour les retraités concernés, tient dans le cumul d’effets : une pension progressant moins vite et des aides figées, alors que loyer et charges continuent d’augmenter. Le profil le plus exposé combine pension modeste, statut de locataire et recours aux aides de la CAF. À l’inverse, les retraités aisés sans aides sociales seraient surtout touchés par la désindexation de leurs pensions.

La majoration pour familles nombreuses examinée par la Drees

Autre dispositif surveillé : la majoration de 10 % accordée aux assurés ayant eu ou élevé au moins trois enfants. La Drees a simulé plusieurs scénarios d’évolution, dont le remplacement de cette majoration proportionnelle par un montant forfaitaire, ce qui modifierait à terme l’avantage accordé aux parents de trois enfants et plus.

Un sujet qui a déjà fait tomber des gouvernements

Le terrain est glissant. Lors des débats sur le budget 2026, le gouvernement de Sébastien Lecornu avait déjà tenté de geler les pensions pour près de 3,6 milliards d’euros d’économies, sans que le Parlement ne retienne la mesure. Avant lui, François Bayrou avait proposé une année blanche incluant le gel des pensions et de plusieurs prestations sociales, avant d’être renversé lors d’un vote de confiance.

Michel Barnier, de son côté, avait suggéré un report de six mois de la revalorisation des retraites avant d’être censuré.

Cette fois, l’exécutif chercherait une voie intermédiaire, en ciblant les pensions les plus élevées plutôt qu’un gel généralisé, pour rendre la mesure plus acceptable politiquement. Une manière aussi de mettre à contribution une catégorie jusqu’ici largement épargnée par les précédents plans d’économies.

Sur le fond, le contexte budgétaire reste tendu : le gouvernement Lecornu s’oriente vers un déficit public d’environ 4,9 % du PIB en 2027, après environ 5 % attendu en 2026, une trajectoire éloignée de l’objectif initial de repasser sous les 3 % en 2029.

La charge des intérêts de la dette passerait de 64,8 milliards d’euros en 2026 à 74,2 milliards d’euros en 2027. Mi-juillet 2026, le Haut-Commissariat au Plan avait déjà appelé à un effort budgétaire de 140 milliards d’euros d’ici à 2031, jugeant la trajectoire des finances publiques non soutenable à compter de 2050.

Sur ce terrain, l’exécutif ne trouve pas seulement des oppositions. Dans une tribune publiée le 13 août 2026 dans L’Opinion, le député socialiste Jérôme Guedj, candidat à la présidentielle, se dit ouvert à une sous-indexation des retraites, à condition d’un effort partagé équitablement, ciblant aussi les héritages les plus importants, les niches sociales des entreprises et les géants de l’intelligence artificielle.

Pour lui, les retraités « ne doivent pas être un tabou » pour redresser les comptes de la Sécurité sociale.

Trois éléments restent à trancher : la définition d’un retraité aisé, le niveau de sous-indexation retenu et le montant des économies réellement attendues. Les réponses devraient venir avec la présentation du budget 2027 en Conseil des ministres, prévue le 30 septembre 2026, avant un examen parlementaire qui s’annonce tendu.