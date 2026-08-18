Mauvaise nouvelle pour les parents nés avant 1971 : ce qui les attend à la rentrée 2026 risque de réduire leur pension sans qu’ils le sachent

Un décret publié au Journal officiel modifie les règles de la retraite anticipée pour carrière longue à partir du 1er septembre 2026, pour les salariés du secteur public comme du privé nés avant 1971. Il s’agit du décret n° 2026-345 du 7 mai 2026, paru le lendemain au Journal officiel.

Ce dispositif s’adresse aux personnes ayant commencé à travailler très jeune. Il leur permet de quitter la vie active avant l’âge légal, sous condition de justifier d’un certain nombre de trimestres cotisés. Le texte réduit ce nombre de trimestres pour plusieurs générations, tout en avançant certaines dates de départ.

Jusqu’à quatre mois gagnés selon l’année de naissance

Pour la génération 1964, le départ reste possible à 60 ans et 6 mois, mais avec 170 trimestres au lieu de 171 auparavant. Les assurés nés entre janvier et mars 1965 voient eux aussi leur exigence passer de 172 à 170 trimestres, sans changement d’âge de départ. Ceux nés entre avril et novembre 1965 devront valider 171 trimestres.

Le vrai gain concerne les personnes nées en décembre 1965 : elles pourront partir à 60 ans et 8 mois, contre 61 ans auparavant, soit quatre mois d’avance. Pour les générations suivantes, l’âge de départ anticipé recule ensuite très progressivement : 60 ans et 9 mois pour 1966, 61 ans pour 1967, 61 ans et 3 mois pour 1968, 61 ans et 6 mois pour 1969, et 61 ans et 9 mois pour 1970, cette dernière génération devant valider 172 trimestres.

Deux trimestres supplémentaires pour les mères de famille

L’autre volet du décret concerne les mères de famille. À partir du 1er septembre 2026, jusqu’à deux trimestres liés à la majoration pour enfant, maternité, éducation, adoption ou congé parental, pourront être intégrés dans le calcul des trimestres requis pour la carrière longue.

Concrètement, une femme ayant commencé à travailler jeune mais dont la carrière a été interrompue par des grossesses ou l’éducation de ses enfants pourra désormais combler l’écart grâce à ces trimestres familiaux, là où il lui manquait auparavant quelques trimestres cotisés pour atteindre le seuil exigé. « Cette ouverture évite de devoir prolonger son activité inutilement durant plusieurs mois supplémentaires », a résumé Marie France.

Ce nouveau calendrier s’inscrit dans la suite d’une décision politique prise plusieurs mois plus tôt. Le 14 octobre, lors de son discours de politique générale, le premier ministre Sébastien Lecornu avait annoncé la suspension de la réforme des retraites de 2023.

« Je proposerai au Parlement que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu’à l’élection présidentielle. Aucun relèvement de l’âge n’interviendra à partir de maintenant jusqu’en janvier 2028 », avait-il déclaré. Il avait aussi précisé que la durée d’assurance resterait fixée à 170 trimestres jusqu’à cette échéance.

Cette annonce a ensuite été intégrée au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, dont le parcours parlementaire a été mouvementé : échec de la commission mixte paritaire le 26 novembre, nouveaux votes à l’Assemblée nationale les 9 et 16 décembre, rejet du texte par le Sénat le 12 décembre.

Les députés ont eu le dernier mot le 16 décembre 2025, avant que le Conseil constitutionnel ne valide les articles retraites le 30 décembre. Le texte, devenu la loi 2025-1403 de financement de la sécurité sociale, a été publié au Journal officiel le 31 décembre 2025. Le décret du 7 mai 2026 en découle directement pour la partie carrière longue.