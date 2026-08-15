IA : 50 % des entreprises allemandes prévoient de baisser les salaires des jeunes travailleurs

Tandis que les grandes entreprises allemandes anticipent des gains de productivité spectaculaires grâce à l’intelligence artificielle, 50 % d’entre elles prévoient de réduire les salaires des jeunes travailleurs inexpérimentés. Un choix révélateur : concentrer les bénéfices technologiques au sommet, ou les partager ? L’étude de l’institut Ifo, publiée le 12 août 2026, révèle que les entreprises ont déjà tranché. Basée sur une enquête menée en juin auprès de plus de 3 000 sociétés allemandes utilisant déjà l’IA, cette étude démontre comment l’automatisation creuse les inégalités salariales selon l’expérience, la qualification et le secteur d’activité.

Un clivage qui s’aggrave : la polarisation du marché du travail allemand

Le double pénalité : sans diplôme ET inexpérimenté, 94,1 % de risque de baisse

Les travailleurs cumulant faible qualification et manque d’expérience subissent un effet dévastateur. Seuls 5,9 % des entreprises envisagent une augmentation salariale pour les salariés sans diplôme universitaire ayant moins de cinq ans d’expérience. Autrement dit, 94,1 % des employeurs anticipent au mieux une stagnation, au pire une baisse. Les tâches répétitives mobilisant peu de compétences numériques constituent la cible privilégiée de l’automatisation permise par l’IA. Anna Ruffert, chercheuse à l’Ifo, explique : « Du point de vue de nombreuses entreprises, l’intelligence artificielle n’affectera pas les salaires de la même manière pour tous les employés. Elles s’attendent le plus souvent à une baisse des salaires pour les travailleurs moins expérimentés. »

Jeunes salariés : une génération sacrifiée ? 50 % menacés de réduction salariale

La moitié des entreprises allemandes utilisant l’IA estiment que les salariés ayant moins de cinq ans d’expérience verront leurs rémunérations diminuer. En comparaison, 40 % seulement des employeurs anticipent une baisse pour les travailleurs disposant d’au moins cinq ans d’ancienneté. L’écart de 10 points entre ces deux catégories illustre comment l’expérience professionnelle devient un rempart contre la dévalorisation salariale. Les jeunes entrants sur le marché du travail, déjà confrontés à la précarité des premiers emplois, risquent de voir leurs perspectives de revenus s’assombrir durablement.

Conséquences réelles sur le niveau de vie

Services et commerce : secteurs de l’emploi populaire en première ligne

Le secteur des services, qui emploie une large part des travailleurs peu qualifiés, affiche le taux le plus élevé de prévisions de baisse salariale : 53,3 % des entreprises anticipent une réduction pour les salariés sans diplôme universitaire et peu expérimentés. Le commerce et l’industrie manufacturière suivent des tendances similaires. À l’inverse, la construction apparaît relativement protégée, avec seulement 39 % des entreprises envisageant des baisses pour les travailleurs inexpérimentés. Les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre peu qualifiée concentrent donc les risques, menaçant directement le pouvoir d’achat de millions de salariés.

Pauvreté salariale : quand l’IA renforce la précarité

Baisse de salaire signifie baisse de niveau de vie. Pour des travailleurs déjà en situation de précarité, perdre 5 ou 10 % de revenus mensuels peut basculer un foyer dans la pauvreté. L’accès au logement, à l’alimentation de qualité, aux soins, aux loisirs se restreint. L’IA, présentée comme vecteur de progrès, risque d’aggraver la fracture sociale en privant les plus vulnérables des fruits de la croissance. Pendant que les entreprises automatisent et réduisent leurs coûts salariaux, les travailleurs remplacés ou dévalorisés voient leur capacité à se projeter dans l’avenir s’effondrer.

Les gagnants et les perdants : une société à deux vitesses

Diplômés et expérimentés : 25 % de hausse tandis que d’autres perdent

Pendant que certains salariés voient leurs revenus menacés, d’autres profitent pleinement de la révolution technologique. Plus d’un quart des entreprises anticipent une hausse de salaire pour les personnes diplômées disposant de plus de cinq ans d’expérience. Ces profils qualifiés, capables de piloter, superviser ou optimiser les systèmes d’IA, captent les gains de productivité. L’écart entre gagnants et perdants de l’automatisation se creuse mécaniquement : 25 % de hausses pour les uns, 50 % de baisses pour les autres. La polarisation salariale s’accélère, créant une société à deux vitesses où la technologie renforce les privilèges existants.

L’écart se creuse : 50 % vs 40 %, c’est aussi une question de justice sociale

L’écart de 10 points entre travailleurs inexpérimentés (50 % de baisse) et expérimentés (40 %) peut sembler modeste. Pourtant, il révèle une dynamique préoccupante : l’IA pénalise davantage ceux qui débutent, ceux qui n’ont pas encore pu accumuler compétences et reconnaissance. L’automatisation frappe d’abord les plus fragiles, ceux dont le pouvoir de négociation reste limité. La question dépasse la simple économie : accepter que l’IA dégrade les conditions matérielles des moins qualifiés, c’est valider une société où l’innovation profite aux seuls privilégiés.

Quel rôle pour la RSE et les politiques publiques ?

L’appel de l’OIT : partager les gains de productivité, pas les pertes

Début juin 2026, le directeur général de l’Organisation internationale du travail déclarait que « les travailleurs, partout, devaient pouvoir bénéficier des gains de productivité générés par l’IA ». Un appel qui résonne comme un désaveu des stratégies patronales révélées par l’étude Ifo. Si l’IA augmente la productivité, pourquoi les salaires des moins qualifiés devraient-ils baisser ? Les entreprises peuvent choisir une autre voie : investir les gains dans la revalorisation salariale, la formation continue, la montée en compétences. La responsabilité sociale des entreprises (RSE) impose de ne pas sacrifier les travailleurs vulnérables sur l’autel de la rentabilité technologique. Les politiques publiques doivent également intervenir : régulation des pratiques salariales liées à l’automatisation, conditionnalité des aides publiques à l’investissement IA, renforcement de la formation professionnelle. Sans action volontariste, l’IA risque de devenir un accélérateur d’inégalités, plutôt qu’un levier de progrès partagé. Qui décidera du partage des fruits de l’innovation : les conseils d’administration ou la société dans son ensemble ?