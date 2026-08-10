Vieillir chez soi : la France a-t-elle les moyens de sa promesse ?

Rester dans le logement où l’on a vécu, conserver ses habitudes, ses voisins et ses repères, la préférence des Français pour le domicile ne se dément pas. Elle ne traduit pas seulement le rejet de l’Ehpad, mais le souhait de continuer à décider de son cadre de vie, y compris lorsque l’autonomie commence à diminuer.

Cette aspiration est devenue une priorité publique. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie estime que 85 % des Français souhaitent vieillir chez eux. Fin 2024, 832 000 personnes bénéficiaient déjà de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, contre 561 000 en établissement. Le rapport Laroque appelait dès 1962 à « maintenir les personnes âgées dans la société, en contact avec les autres générations ». Plus de soixante ans après, cette ambition reste d’une étonnante actualité.

Une préférence devenue un impératif démographique

Le maintien à domicile n’est plus seulement une réponse aux souhaits individuels. Il devient une nécessité face à l’ampleur du vieillissement attendu. La France comptait 19,6 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus au début de l’année 2025. Selon les nouvelles projections de l’Insee, les plus de 75 ans représenteront 12,3 % de la population en 2030, puis 16,5 % en 2050. Aucun scénario réaliste ne permet d’envisager l’accueil en établissement de l’ensemble des personnes qui connaîtront une perte d’autonomie. Les Ehpad conserveront une place essentielle pour les situations les plus lourdes, mais ils ne pourront constituer l’unique réponse au choc démographique. Le domicile est donc appelé à devenir le principal lieu d’accompagnement du grand âge.

Encore faut-il ne pas confondre domicile et absence de prise en charge. Rester chez soi suppose de pouvoir compter sur des auxiliaires de vie, des professionnels de santé, un logement adapté et une coordination efficace entre les différents intervenants. Des acteurs comme Ouihelp se sont précisément développés sur ce besoin d’organisation et de continuité de l’accompagnement. Il faut aussi qu’une solution soit trouvée en cas d’absence, d’aggravation de l’état de santé ou d’épuisement des proches. La création des services autonomie à domicile répond en partie à cette difficulté. Sur le terrain, cependant, la qualité de l’accompagnement dépend encore largement du territoire, de la disponibilité des professionnels et des moyens que les ménages peuvent mobiliser.

Une promesse encore inégalement tenue

Les dépenses départementales consacrées aux personnes âgées ont atteint 9,2 milliards d’euros en 2024, en hausse de 4,1 % sur un an. Cette progression témoigne de l’augmentation des besoins, mais elle ne suffit pas à garantir un accès uniforme à l’aide à domicile. Les plans d’aide varient selon le niveau de perte d’autonomie, les ressources du bénéficiaire et les politiques conduites localement.

À ces écarts s’ajoutent les difficultés de recrutement. Le secteur doit attirer et fidéliser des professionnels exerçant un métier exigeant, souvent marqué par des horaires morcelés, des déplacements nombreux et des rémunérations limitées. Lorsqu’un service ne parvient pas à pourvoir ses postes, le droit théorique à un accompagnement ne se traduit pas toujours par des heures effectivement réalisées.

Les familles complètent alors le dispositif. Elles organisent les rendez-vous, assurent certains repas ou prennent le relais entre deux interventions. Cette implication est souvent naturelle et souhaitée, mais elle ne peut devenir la condition implicite du maintien à domicile. Tous les proches n’habitent pas à proximité, ne disposent pas des mêmes ressources ou ne peuvent aménager leur activité professionnelle.

Le choix du domicile risque ainsi de devenir profondément inégalitaire. Pour certains, il repose sur une organisation solide associant professionnels, famille et logement adapté. Pour d’autres, il dépend de solutions improvisées, dont la fragilité apparaît au premier arrêt de travail ou à la première dégradation de l’état de santé.

Des décisions publiques parfois contradictoires

C’est dans ce cadre que les débats fiscaux et réglementaires sur les services à la personne prennent une dimension politique. Le contentieux opposant l’administration aux structures mandataires en matière de TVA interroge la cohérence entre la priorité affichée au domicile et les règles appliquées à ceux qui l’organisent.

Dans le modèle mandataire, la personne accompagnée reste l’employeur de l’auxiliaire de vie, tandis qu’une structure assure notamment le recrutement, les démarches administratives et le suivi des interventions. Ouihelp et d’autres acteurs contestent l’application du taux normal de TVA à leurs frais, estimant que le mandat constitue un mode d’organisation de l’aide à domicile plutôt qu’une activité différente.

Le débat fiscal ne suffit pas à résumer les difficultés du maintien à domicile, mais il en révèle les contradictions. Alors que les pouvoirs publics en font une priorité, les décisions prises sur le financement ou l’organisation du secteur peuvent peser sur le prix des prestations, les capacités de recrutement et le nombre d’heures effectivement accessibles aux familles.

Les réformes engagées ont commencé à rapprocher l’aide et le soin et à soutenir l’adaptation des logements. Leur mise en œuvre reste toutefois très inégale selon les territoires, les ressources des ménages et la disponibilité des professionnels. Derrière l’objectif largement partagé de vieillir chez soi, les conditions concrètes de ce choix demeurent encore loin d’être réunies partout.