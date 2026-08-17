Mauvaise nouvelle pour les trentenaires : les Forces Armées confirment que les 30 à 39 ans pourront être tirés au sort pour intégrer l’Armée

La Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) l’a confirmé : à partir d’août 2026, le Service militaire national (SMN) sera obligatoire pour tout citoyen désigné par tirage au sort, rapporte Cronista. Sont visés les jeunes de la Classe 2008, ceux qui auront 18 ans en 2026, ainsi que les remisos, ces retardataires qui n’ont jamais accompli la démarche permettant d’obtenir leur cartilla militaire. Tous devront s’incorporer à la période d’entraînement.

L’obligation elle-même n’a rien d’inédit : elle découle de l’article 5 de la Constitution mexicaine et s’applique aux hommes mexicains de naissance ou par naturalisation, ainsi qu’aux étrangers naturalisés en âge de la remplir. Les remisos concernés vont de 18 à 39 ans, l’âge limite pour régulariser sa situation étant fixé à 39 ans.

Les femmes, elles, peuvent s’engager de manière volontaire mais restent hors du champ de l’obligation. La démarche vaut aussi pour les Mexicains installés hors du pays, qui peuvent l’initier auprès des consulats mexicains.

Boule blanche, boule noire : ce que détermine le tirage au sort

Pour la Classe 2008, le tirage au sort aura lieu en novembre 2026. Ceux qui en sortiront désignés pour l’encadrement suivront leur entraînement durant 2027, selon le calendrier fixé par les autorités militaires.

Le système repose sur des boules de couleurs. Une boule blanche, ou bleue dans certains États, place le citoyen en service encadré : il devra assister en présentiel à l’instruction. Une boule noire, à l’inverse, le met à disposition, sans obligation de se présenter régulièrement aux activités. Seules les personnes réellement encadrées par le sort doivent suivre l’entraînement militaire de base ; les autres relèvent de dispositions fixées au cas par cas par la Sedena.

Ceux qui tirent une boule blanche ou bleue doivent se présenter, documents à l’appui, à la Junta Municipal, à l’Alcaldía de Reclutamiento ou, pour les Mexicains de l’étranger, à la représentation consulaire la plus proche de leur domicile.

L’entraînement lui-même prend la forme d’une instruction civico-militaire de base : premiers secours, protection civile, civisme et notions de maniement d’armement. Deux schémas coexistent selon la modalité assignée, un régime interne du lundi au vendredi pendant trois mois, ou une présence les samedis étalée sur six mois. À partir de 2026, ce second format s’organisera en deux échelons de 13 sessions samedi chacun, selon le système d’encadrement en compagnies propre au SMN.

La cartilla libérée n’est pas systématiquement indispensable. Elle peut être exigée pour intégrer certaines administrations, des corps de police, la Garde nationale, les Forces armées ou une école de formation militaire, et parfois pour certaines démarches liées au port d’armes. Mais son absence n’empêche ni de demander un passeport, ni d’obtenir un diplôme universitaire, ni de voyager à l’étranger : son utilité dépend surtout des exigences propres à certains emplois.

Pour accomplir la démarche, les jeunes concernés doivent réunir plusieurs pièces, comme :

leur acte de naissance, un justificatif de domicile en cours de validité, la preuve de leur niveau d’études et leur Clave Única de Registro de Población (CURP),

accompagnés de quatre photographies récentes au format 35 x 45 millimètres.