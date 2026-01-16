Retraite 2026 : ce papier du service militaire oublié peut vous offrir 4 trimestres

Beaucoup de futurs retraités se demandent comment optimiser leurs droits à la retraite en France. Un point souvent méconnu mais à ne pas négliger concerne la prise en compte du service militaire dans le calcul des trimestres de cotisation. Cette « parenthèse de jeunesse », parfois oubliée, peut pourtant modifier de façon notable le montant de la pension de retraite.

Ce que les trimestres militaires changent pour votre retraite

En France, jusqu’à 4 trimestres supplémentaires peuvent être accordés pour une année de service militaire, confirme le magazine Pleine Vie. La règle est simple : 90 jours de service (soit environ 3 mois) permettent de valider un trimestre. En accumulant environ 360 jours, soit une année complète, ce sont 4 trimestres qui peuvent être ajoutés à votre durée de cotisation.

La valeur de ces trimestres a été renforcée par la récente réforme des retraites : chaque trimestre validé peut jouer un rôle déterminant pour obtenir le taux plein et éviter des décotes définitives. Cette validation peut ainsi accélérer l’accès au taux plein pour les personnes nées au début des années 1960, qui seront bientôt concernées par le départ à la retraite. Sans cette prise en compte, certains pourraient être amenés à prolonger leur carrière de plusieurs mois pour compenser le manque, ou voir leur pension diminuer significativement.

Les démarches administratives à connaître

La validation des trimestres repose sur la présentation de documents officiels. L’état signalétique et des services est l’unique preuve acceptée par la Carsat et la Cnav (une photo en uniforme ou un témoignage ne suffisent pas). Ce document, souvent égaré, peut être remplacé par un duplicata officiel délivré exclusivement par le Centre des Archives du Personnel Militaire (CAPM) de Pau.

Pour éviter les désagréments et retards, il faut lancer ces démarches bien en amont de la date de départ à la retraite. En pratique, il est recommandé de vérifier son relevé de carrière (RIS) dès 35 ans et de le consulter régulièrement, notamment dès « l’approche de la soixantaine ». En cas de trimestres manquants liés au service militaire, il faut solliciter une régularisation via l’espace personnel accessible sur le site de l’Assurance retraite ou envisager des cotisations volontaires.