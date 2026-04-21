Pension de réversion : la suspension de la réforme des retraites pourrait changer ce que vous touchez, et beaucoup de veuves ne le savent pas encore

La décision du gouvernement de suspendre la réforme des retraites, qui prendra effet le 1er septembre 2026, soulève pas mal de questions sur ce que cela va modifier dans le système actuel. Ce report porte surtout sur l’évolution de l’âge de départ à la retraite et sur la façon dont sont calculées la retraite de base et la pension de réversion. Mais qu’est-ce que ça change vraiment pour les futurs retraités et leurs conjoints survivants ?

Ce que ça change pour l’âge de départ et la réversion

La suspension porte principalement sur le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein, et cela a une répercussion directe sur la pension de réversion. La pension de réversion correspond à 54 % de la retraite de base du défunt, et toute modification des règles de calcul de la retraite de base modifiera donc les montants versés aux conjoints survivants.

Le report à 2026 signifie que, pour certaines personnes, l’âge de départ et le nombre de trimestres exigés seront modifiés, ce qui fait varier à la fois le montant de la retraite et celui de la réversion, illustrant l’impact sur futurs retraités. Par exemple, un retraité né en 1963, prévu pour partir en 2025, doit avoir complété 170 trimestres. En cas de trimestres manquants, une décote de 1,25 % par trimestre est appliquée, ce qui réduit le taux plein (qui est de 50 %).

Comment se calcule la retraite de base et exemples pratiques

La retraite de base représente 50 % du revenu annuel moyen, ajustée selon la durée d’assurance réalisée par rapport à celle requise. Pour illustrer :

Un retraité né en 1963, avec un revenu mensuel moyen de 1 400 € et les 170 trimestres requis, toucherait une retraite de base de 700 €.

S’il lui manquait quatre trimestres, cette somme tomberait à 649,35 €, et la pension de réversion correspondante serait de 350,44 €.

La suspension affecte aussi les personnes nées en 1965. Avant la suspension, avec six trimestres manquants, le taux effectif était de 46,25 %, donnant une retraite de 624,91 € et une réversion de 337,45 €. Après la suspension, ceux nés entre janvier et mars 1965 auront besoin de 170 trimestres, ce qui réduit les trimestres manquants à quatre et augmente leur pension de réversion à 348,51 €. Ceux nés plus tard en 1965 bénéficieront moins, avec une réversion de 344 €.