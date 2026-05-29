Départ en retraite : pourquoi cet expert conseille de partir en janvier plutôt qu’en juin pour payer moins d’impôts

Le choix du jour de départ en retraite peut changer le montant de l’impôt sur le revenu que vous paierez l’année où vous arrêtez de travailler. En France, la fiscalité se calcule sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), donc partir le 31 décembre ou le 1er janvier peut donner des résultats très différents.

Que deviennent vos revenus et vos impôts quand vous partez à la retraite

L’année de départ, plusieurs types de revenus peuvent se cumuler, nécessitant des ajustements fiscaux. Souvent, ces sommes dépassent un total de 12 mois de salaire, ce qui augmente le revenu imposable.

David Irrmann, expert en retraite cité par Capital, explique qu’un salarié partant le 1er décembre pourrait toucher 11 mois de salaire, plus d’autres revenus. Ce cumul peut suffire à faire basculer le foyer dans une tranche d’imposition supérieure, et donc à payer plus d’impôt.

Des stratégies pour limiter la hausse d’impôt

Pour éviter de monter dans une tranche marginale, on peut décaler le départ de quelques jours ou semaines pour répartir les revenus sur deux années fiscales. Par exemple, les derniers salaires peuvent être rattachés à une année et le solde de tout compte ou les indemnités à l’année suivante. Cette astuce est particulièrement utile pour les salariés ayant des indemnités de départ élevées afin d’optimiser vos impôts.

Le mécanisme du quotient, mis en place par l’administration fiscale (mécanisme qui lisse les revenus exceptionnels sur plusieurs années), est une autre option pour atténuer un pic d’imposition.

Calcul de la retraite : ce que change une date de départ tardive

Le calcul de base de la retraite dans le privé se fait sur les 25 meilleures années de salaire. Partir trop tôt, par exemple en novembre, peut entraîner la perte de l’année en cours pour ce calcul, alors qu’un départ en janvier permet de valider l’année complète. Cette différence peut jouer sur le montant final de la pension.

Indemnités et conventions collectives : comment ça joue

Les indemnités de départ sont encadrées par le Code du travail, mais certaines conventions collectives prévoient des montants supérieurs pour la prime de départ. Toutefois, le schéma du « plusieurs décennies dans la même entreprise » recule, note l’Insee, en raison d’une mobilité professionnelle qui augmente selon les générations.

Les réformes et ce que ça change dans les comportements

La loi de financement de la Sécurité sociale prévoit un durcissement des règles du cumul emploi-retraite à partir du 1er janvier 2027. Cette réforme vise à limiter le cumul entre pension et revenus d’activité et pousse certains salariés à avancer leur départ ou à racheter des trimestres, comme le souligne David Irrmann. Mais ce n’est pas une option réalisable pour tout le monde, pour des raisons personnelles ou liées au travail.