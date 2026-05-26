Fini les 4 formulaires et les 3 caisses différentes : la pension de réversion pourrait se demander en un seul geste

La pension de réversion, qui permet au conjoint survivant de toucher une partie de la retraite du défunt, va évoluer en 2026. Le 19 mai 2026, Anne Le Hénanff, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a annoncé plusieurs mesures pour simplifier l’attribution de cette prestation, un sujet important surtout pour les femmes, qui représentent 90 % des bénéficiaires.

Simplifier les démarches administratives

Les démarches pour réclamer une pension de réversion sont souvent lourdes, surtout quand on vient de perdre un proche. Alerté par le député Philippe Fait, le gouvernement a pris en compte les « nombreuses démarches administratives complexes » et « l’éparpillement des interlocuteurs ». Pour y remédier, l’Assurance retraite a commencé à envoyer, depuis mars 2026, des formulaires préremplis aux veuves et veufs, s’inscrivant dans une démarche d’automatisation de l’attribution.

Ce dispositif, s’appuyant sur le DRM (dispositif de ressources mensuelles), vise à réduire les délais de traitement et à limiter les erreurs, explique Ouest France. La mesure fait partie d’un chantier piloté par la DITP (Direction interministérielle de la transformation publique) et la Direction de la Sécurité sociale pour identifier d’autres pistes de simplification d’ici la fin de l’année.

Qui peut en bénéficier et particularités

Les conditions d’accès restent encadrées. Le plafond de ressources pour une personne seule est fixé à 25 001,60 € par an, ce qui exige d’avoir un revenu fiscal en dessous de ce montant. L’âge minimum requis, en vigueur depuis 2009, est de 55 ans.

Pour le régime général, il n’y a pas de condition de non-remariage, contrairement à ce qu’exige Agirc-Arrco, et parmi les pistes de réforme, des voix proposent la suppression de la règle de remariage.

Nouvelles mesures et innovations

L’idée d’une « carte du conjoint survivant » est à l’étude pour regrouper les principales informations nécessaires et accélérer les démarches. Un chantier baptisé « solidarité à la source » a été lancé, avec des dispositifs de simplification déjà appliqués pour le RSA, la prime d’activité et l’Aspa.

Sur le plan des pensions, le coefficient de revalorisation des retraites est fixé à 1,009 en 2026, ce qui se traduit par une réindexation des pensions de base de +0,9 %.

À quoi s’attendre pour les réformes

Les réformes envisagées visent à rendre l’attribution des pensions plus équitable, avec des propositions comme l’extension des droits aux partenaires pacsés et aux concubins et une révision des conditions de ressources, y compris l’harmonisation des taux.

Le Conseil d’orientation des retraites évalue ces scénarios pour tenter de mettre en place ce que les propositions qualifient de « système plus simple, plus juste et harmonisé ».