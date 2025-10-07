Pension de réversion : les nouvelles règles prévues pour 2026 risquent d’en surprendre plus d’un

La réforme de la pension de réversion, ce droit dont bénéficient des millions de Français, est sur le point de se transformer en profondeur. Prévue pour 2026, la réforme vise à mettre de l’ordre dans les règles de tous les régimes de retraite. Toutefois, elle pourrait bien entraîner une baisse des droits pour certaines personnes. Ce remaniement fait déjà parler de lui, tant parmi les futurs bénéficiaires que chez certains spécialistes.

Les principaux changements

Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) envisage notamment d’unifier le taux de réversion. Actuellement, ce taux varie selon les régimes : il est de 54 % dans le régime général, de 60 % pour l’Agirc-Arrco et de 50 % dans la fonction publique. La proposition est de fixer un taux unique entre 50 % et 60 %. Même si cette mesure vise à simplifier la donne, elle risque de pénaliser ceux qui, aujourd’hui, profitent d’un taux plus avantageux.

On parle aussi de rendre automatique l’attribution de la pension de réversion. En ce moment, il faut en faire la demande, ce qui peut conduire à des oublis ou à une méconnaissance des droits. Comme le raconte d’ailleurs l’un des concernés : « J’ai failli passer à côté de mes droits ». Avec la réforme, le versement se fera sans que l’assuré n’ait besoin d’agir, évitant ainsi bien des tracas.

Les conditions pour toucher cette pension pourraient être revues. Par exemple, il faut actuellement avoir au moins 55 ans pour y avoir droit. La réforme propose soit de lever cette condition d’âge, soit de l’harmoniser à 55 ans pour tous les régimes. Par ailleurs, les plafonds de ressources pourraient être alignés, voire supprimés, afin de garantir une meilleure équité entre tous les bénéficiaires.

Extension aux couples non mariés et autres réglages

Jusqu’à présent, seuls les couples mariés pouvaient prétendre à la pension de réversion. La réforme devrait élargir ce droit aux couples pacsés ou vivant en concubinage, reconnaissant ainsi d’autres formes d’union.

De plus, le montant de la pension pourrait être calculé non seulement en fonction du statut marital, mais aussi en tenant compte de la durée du mariage ou des revenus du conjoint survivant. Ces ajustements visent à prendre en compte la réalité économique et sociale des bénéficiaires.

Conséquences et perspectives

Si l’objectif est de clarifier et de rendre le système plus équitable, cette réforme comporte aussi le risque d’engendrer de nouvelles disparités. Par exemple, les couples aisés ou ceux dont l’union débute plus récemment pourraient se retrouver moins favorisés que d’autres en raison de l’impact du malus.

Il est donc recommandé aux futurs retraités et aux personnes concernées de bien examiner leurs droits actuels et de se préparer à ces changements dès à présent. L’année 2026 approche à grands pas, et ces modifications auront sans aucun doute des répercussions sur les finances personnelles.

En définitive, même si la réforme promet de simplifier le système actuel, elle nécessite encore pas mal de peaufinages pour éviter que certains se retrouvent sur le carreau lors de cette transition vers un nouveau modèle. Les discussions sur les modalités précises ne devraient pas tarder à se poursuivre, laissant ainsi la place à divers ajustements en fonction des retours du gouvernement et de ses partenaires sociaux.