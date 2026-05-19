Raúl Rocha (en cavale) à Monaco : les révélations d’Entrevue relancent les questions autour du copropriétaire de Miss Univers

Selon les informations révélées par Entrevue, le copropriétaire de l’organisation Miss Univers, Raúl Rocha, a été aperçu ces derniers jours à Monaco alors qu’il fait l’objet d’une affaire judiciaire particulièrement sensible au Mexique. Des images exclusives réalisées par le paparazzi espagnol Jordi Martin montrent l’homme d’affaires mexicain à bord du yacht Euphoria II, au cœur de la Principauté, en compagnie notamment de Miss Univers 2025, Fátima Bosch.

Cette apparition monégasque intervient dans un contexte judiciaire complexe. Au Mexique, le nom de Raúl Rocha apparaît dans un dossier lié à des accusations portant sur le trafic de carburant, le blanchiment d’argent, le trafic d’armes et des liens présumés avec des réseaux criminels. Selon plusieurs éléments relayés par la presse mexicaine, l’intéressé aurait reconnu devant la justice avoir investi financièrement dans des opérations de contrebande de carburant liées au phénomène du « huachicol », avant de récupérer sa mise avec bénéfices. Il conteste toutefois toute implication directe dans des activités criminelles organisées.

La présence de Raúl Rocha à Monaco soulève désormais plusieurs interrogations juridiques et réputationnelles. La Principauté est historiquement particulièrement attentive aux questions de conformité financière, de lutte contre le blanchiment et de protection de son image internationale. Dans ce contexte, la présence d’un homme d’affaires associé à une affaire judiciaire de cette ampleur ne passe pas inaperçue.

Le déplacement de Raúl Rocha à Monaco s’inscrivait dans le cadre d’un gala mondain organisé autour de la créatrice Giannina Azar. L’événement devait réunir personnalités publiques, acteurs du monde de la mode et représentants de l’univers Miss Univers. Mais après les révélations publiées sur la situation judiciaire du copropriétaire du concours, l’opération de communication a rapidement suscité un malaise.

L’affaire a pris une dimension supplémentaire lorsque le nom du prince Albert II a été évoqué autour de cet événement. Certains organisateurs avaient laissé entendre qu’une présence du souverain monégasque était envisagée. Finalement, celui-ci ne s’est pas rendu au gala. Une absence remarquée qui a renforcé les interrogations autour de l’image et des implications de cette soirée.

Quelques jours plus tard, un épisode similaire semblait se produire à Cannes. Raúl Rocha devait assister à une réception organisée au Carlton en marge du Festival de Cannes, dans un événement où figurait également le nom de Tony Parker. Mais après les révélations liées à sa présence et aux procédures le visant au Mexique, le dirigeant de Miss Univers aurait finalement été tenu à l’écart de l’événement.

Ces différents épisodes alimentent une question centrale : comment une personnalité impliquée dans une affaire judiciaire aussi sensible continue-t-elle à évoluer dans certains des lieux les plus prestigieux d’Europe ? Entre Monaco, Cannes, hôtels de luxe, yachts et événements mondains, les apparitions publiques de Raúl Rocha interrogent sur les enjeux de réputation et de contrôle entourant ce type de manifestations internationales.

Le dossier a également pris une tournure médiatique particulièrement tendue. Après la publication des images exclusives réalisées par Jordi Martin pour Entrevue, le magazine et le photographe affirment avoir subi plusieurs pressions numériques. Les comptes Instagram du média et du paparazzi ont notamment été suspendus temporairement après des signalements pour atteinte aux droits d’auteur, avant d’être rétablis. Une situation qui pose, selon eux, la question de l’utilisation des mécanismes de signalement contre des contenus journalistiques sensibles.

Au-delà du cas personnel de Raúl Rocha, cette affaire fragilise un peu plus l’image de Miss Univers, déjà confrontée depuis plusieurs mois à diverses controverses. Entre accusations de manque de transparence autour de l’élection de Fátima Bosch et polémiques touchant désormais directement l’un de ses copropriétaires, l’organisation traverse une crise de crédibilité qui dépasse désormais largement le seul univers des concours de beauté.