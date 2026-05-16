Sophie Garel, voix inoubliable de la radio française, s’est éteinte à 84 ans : « Elle faisait partie de la famille » selon ses auditeurs

La célèbre animatrice Sophie Garel, de son vrai nom Lucienne Gabrielle Garcia, est morte à 84 ans le jeudi 14 mai 2026. L’annonce a été faite par sa famille sur les ondes de RTL, plongeant le monde de l’audiovisuel français dans le deuil. Née à Oran, en Algérie française, le 22 avril 1942, Sophie Garel s’était imposée comme une figure incontournable de la radio et de la télévision dans un univers longtemps dominé par les hommes.

Sa carrière à la radio et à la télé

Sophie Garel a démarré à Télé Oran, puis s’est fait connaître du grand public en passant par Télé Monte Carlo et Radio Luxembourg, où ses talents de speakerine et d’animatrice ont commencé à attirer l’attention. C’est cependant à RTL, où elle est arrivée à la fin des années 1960, qu’elle a vraiment laissé sa marque.

Parmi ses émissions les plus célèbres figurent « Les jeux de Fabrice avec Sophie », qu’elle animait aux côtés de son compère Fabrice. Elle a aussi présenté « Entre chiens et chats » sur Télé-Luxembourg à la fin de 1978, et « Atoukado » sur RTL Télévision, devenue ensuite RTL-TV dans les années 1980. Sophie Garel s’était également illustrée sur France 2 en tant que chroniqueuse dans l’émission « On a tout essayé », jusqu’en juin 2007, avant d’intégrer « On n’a pas tout dit », la nouvelle émission de Laurent Ruquier, dès la rentrée 2007.

Eurovision et collaborations

En 1968, Sophie Garel a représenté le Luxembourg au Concours Eurovision de la chanson à Londres avec Chris Baldo, interprétant le titre « Nous vivrons d’amour ». Cette participation a renforcé sa stature internationale et son amitié avec Chris Baldo, son partenaire de scène et collègue de Radio Luxembourg.

Les collaborations ont toujours été au cœur de sa carrière. Parmi ses relations marquantes figure son partenariat avec Fabrice Simon-Bessy, alias Fabrice, qui la qualifiait de « plus douée » et s’est dit « effondré » par sa disparition. Elle a aussi eu une relation personnelle et professionnelle avec Jean Yanne, acteur et animateur, avec qui elle a eu un fils, Thomas.

Ce que les gens ont dit et ce qui la caractérisait

À l’annonce de son décès, nombreux sont ceux qui ont salué son talent et son humour. Fabrice a rendu hommage à sa répartie et à son autodérision : « Elle me faisait beaucoup rire, elle était très drôle ». Même dans leurs derniers échanges, elle gardait ce ton ironique, terminant un message à quelques jours de sa disparition par « Still alive ».

Sophie Garel n’hésitait pas non plus à jouer avec son image. Elle a expliqué pourquoi elle avait changé de nom lors d’une intervention aux « Grosses Têtes », le 11 juin 2021 : « Très vite, j’ai pensé que ça ne faisait pas Hollywood… J’aurais voulu Véronique Lookie, ça fait plus américain ».